Turki Alalshikh cree que Bivol ganó y quiere revancha

Turki Alalshikh cree que Dmitry Bivol ganó la pelea contra Artur Beterbiev, quien se coronó campeón indiscutido de 175 libras por decisión mayoritaria en las tarjetas, y aseguró que intentará hacer la revancha entre ambos.

En declaraciones a Stomping Ground, Alalshikh considera que el resultado del enfrentamiento no le pareció justo porque piensa que Bivol tenía una ventaja de dos rounds sobre Beterbiev.

“Es una de las mejores peleas que he visto en los últimos 20 años, pero no creo que el resultado sea justo. Creo que Bivol la ganó por dos rounds, los dos peleadores son mis hermanos, pero creo que Bivol ganó dos rounds más. No sé por qué el resultado fue así. Yo me enfocaré en intentar hacer la revancha. Ellos la merecen. Si ellos la aceptan, la haremos”, dijo.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol protagonizaron una gran pelea en Arabia Saudita. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

En la reñida pelea, Bivol comenzó dominando los primeros rounds y en el quinto empezó a bajar la intensidad. Beterbiev, que nunca dejó de presionar y contraatacar, aprovechó esto para arrebatarle el control del duelo en los siguientes asaltos.

El ahora campeón indiscutido de peso semicompleto controló los asaltos de campeonato conectándole golpes contundentes a Bivol para arrebatarle el invicto y llevarse la victoria por decisión mayoritaria en las tarjetas de los jueces 114-114, 115-113 y 116-112.

Tras el enfrentamiento algunos fanáticos y expertos se mostraron en desacuerdo con el resultado, ya que vieron a Bivol como el ganador. De hecho, Beterbiev estaba contento con su actuación y dijo que estaba dispuesto a hacer la revancha si Turki Alalshikh lo quiere.

“No sé. Solo hice mi trabajo. Sentí que podría haberlo hecho mejor. Siempre puedo ser mejor. Es solo la opinión de los jueces. Felicidades, Artur. No vi la pelea. Él ganó. ¿Qué puedo decir?”, declaró Bivol en la entrevista sobre el ring.

Dmitry Bivol perdió los tres últimos rounds contra Artur Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Dmitry Bivol, de 33 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso deja su récord en 23 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

