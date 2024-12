“Si no me salía, me sacaban”: Adrián Marcelo vuelve a hablar de LCDLFM

Adrián Marcelo, el controversial participante de ‘La Casa de los Famosos México 2’, volvió a hablar de su participación en el programa de telerrealidad de Televisa/Univisión. En el podcast ‘Creativo’, afirmó que si no se retiraba del programa, lo iban a sacar de todos modos.

“Si no me salía yo, me sacaban. No, o sea, no infrinjo el reglamento. Me salgo porque empieza una discusión entre Televisa y Endemol. Endemol sí quería que yo siguiera, evidentemente porque la historia le convenía mucho y Televisa por el tema de las marcas ya le estaba metiendo mucha presión de ‘no alineamos con lo que está pasando’ no solo conmigo, sino hacia donde llevamos las discusiones”, precisó.

Es la primera vez que Adrián Marcelo ofrece detalles tan claros de su salida del programa de televisión. El comediante abandonó el show después de una fuerte discusión con Gala Montes.

¿Qué inició la discusión entre Montes y Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo fue tildado por Gala Montes como machista y cuando regresó de la salvación afirmó “Una mujer menos para maltratar”, dicha frase saltó a los titulares por ser violenta.

Esta frase fue comentada por una de las presentadoras del show y Adrián Marcelo pidió disculpas, pero también dijo que su “humor” era un poco en ese tono.

Dicha situación enfureció a Montes, quien levantó la mano y afirmó que el YouTuber era un misógino y machista. Él contestó con “inventas adjetivos”, la discusión escaló hasta el punto que Montes comenzó a tener un ataque de ansiedad y fue asistida por Karime Pindter y Mario Bezares.

En la madrugada de ese día, 4 de septiembre, ‘La Jefa’ informó que Adrián Marcelo había abandonado la casa y desde ese momento, el reality show operó en una dinámica diferente y todos quedaron en convivir en “sana paz”.

Tras su salida del show, Adrián Marcelo fue cancelado en varios espacios de México, pero eso no ha hecho que aumenten sus números de seguidores en YouTube.

Además de eso, ha seguido hablando y monetizando a raíz del show en su canal. También realizó una parodia sobre su experiencia en ‘La Casa de los Famosos’.

De la segunda temporada, Mario Bezares se convirtió en el máximo ganador de la temporada y en el segundo lugar quedó Karime Pindter, en la tercera posición Gala Montes, en la cuarta Arath de la Torre y en la quinta Briggitte Bozzo.

