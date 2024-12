En Kooza, del Cirque du Soleil, los Quirós brillan en la cuerda floja

Roberto y Vicente Quirós vivían en Madrid con su abuela, y las vacaciones las pasaban en el circo del abuelo, donde veían a sus tíos, a sus padres y al mismo abuelo hacer todo tipo de actos circenses.

Gradualmente, los pequeños hermanos fueron aprendiendo todo tipo de malabares, pero el abuelo se dio cuenta de que lo que mejor les salía era la cuerda floja, o alambre alto, como lo definen estos hermanos.

“Llegó el tiempo y mi padre dijo, ‘mira, la vida del circo es muy difícil, y hay que empezar temprano'”, señala Vicente, el mayor de los Quirós. “Entonces empezamos a hacer malabares, equilibrios, monociclos, contorsiones”.

Así comenzó la trayectoria de los hermanos, que luego de seis generaciones han llevado su arte a su máxima expresión. A través del tiempo han creado un espectáculo no solo más complicado, sino más sofisticado, vistoso y arriesgado. Eso les ha permitido ser parte de varios de los circos más importantes del mundo, entre ellos el Gran Circo Mundial (España), el Circus Knie (Suiza), el Circo Americano

(Italia), The World Circus Spectacular (Australia) y el Ringling Brothers/Barnum and Bailey

Circus.

Y hace 17 años son parte del que es considerado el mejor circo sobre el planeta, el Cirque du Soleil. Actualmente actúan en el espectáculo Kooza, que está instalado hasta el 5 de enero en la ciudad de Santa Monica, en el sur de California.

Los funambulistas realizan un número sobre el alambre alto, y en él caminan y conducen sus bicicletas con una tercera persona sentada sobre una silla que los mismos hermanos balancean sobre los hombros.

Su adhesión al Cirque du Soleil se realizó luego de que esta compañía anduviera por varios años cortejando a los Quirós, quienes debido a sus contratos con otros circos no podían aceptar otras ofertas. En 2002 los hermanos ganaron el premio de oro en la competencia de Monte Carlo, y en 2006 fueron abordados de nuevo por el Cirque. Esta vez, los Quirós estaban listos para unirse a esta compañía

“Somos los únicos funambulistas que hemos ganado el premio de oro”, dijo Vicente. “Mis hermanos y yo lo ganamos luego de más de 50 años que tiene el premio”.

Los Hermanos Quirós han presentado su acto en la cuerda floja desde hace medio siglo. Foto: Matt Beard Crédito: Cortesía

Ahora, luego de más de medio siglo dedicados a este arte, los hermanos piensan en su futuro. No saben cuándo, pero saben que algún día se tendrán que retirar.

Para Roberto, la mente y el cuerpo serán la mejor señal. Cuando alguno de ellos ya no esté en condiciones óptimas, será el momento de dejar la pista. Entonces entraría en acción el plan b.

“Yo amo el circo, y el día que ya no pueda estar en la pista me gustaría ser entrenador de lo que yo hago”, dijo. “Pero nunca se sabe lo que pueda pasar ni las opciones que uno puede encontrar”.

Vicente, por su parte, no renuncia a su deseo de ser cocinero, de tener su restaurante en Texas, donde viven sus hijas.

“Tu cuerpo es un templo”, dijo. “Según como lo cuides es lo que te va a durar”.

