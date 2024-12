Probamos el limpiador facial Cleansing Melts de Olay

Evaluamos este nuevo e innovador producto para ver cómo funcionaba en diferentes tipos de piel. Una fórmula nos impresionó, mientras que otra dejó algunos de los rostros demasiado secos.

Los pequeños limpiadores faciales Olay Cleansing Melts producen una espuma sorprendente. Todos los evaluadores coincidieron en que la espuma era densa y abundante.

By Shalwah Evans

El limpiador facial (también llamado jabón para la cara) es la base de cualquier rutina de cuidado de la piel saludable. No puedes ponerte tu protector solar favorito o tus gotitas iluminadoras sobre un rostro sucio.

El mejor limpiador facial es aquel que hace que tu piel se sienta bien y te ayuda a lograr tus objetivos para el cuidado de tu piel. Como ya sabrás, no todos los limpiadores faciales son iguales. De hecho, ni siquiera se crean de la misma manera. El mejor puede ser en forma de un gel limpiador, una rica y espumosa crema limpiadora o, ahora, incluso en forma de un melt.

No me refiero al producto que viene en un tubo o en un frasco, y que supuestamente “remueve” tu maquillaje para que después uses tu limpiador facial tradicional. Los limpiadores faciales Cleansing Melts de Olay son pequeñas tabletas que se activan con agua y están diseñadas para limpiar y tonificar tu piel al mismo tiempo. Vienen en tres variedades con diferentes ingredientes activos: ácido hialurónico, vitamina C y retinol.

Como yo uso las toallitas limpiadoras de Olay, Water Activated Dry Cloths (y me encantan), me llamó la atención la primera vez que vi estas pequeñas tabletas, que parecen un montoncito de papeles cuadrados prensados y están diseñados para caber en la palma de tu mano. Parecían tan innovadores: solo tienes que mojarlos, frotarlos en tus manos y listo, aparece la espuma. Tenía que probarlos.

Otros cinco evaluadores se unieron a mí para evaluar diferentes versiones de los Olay Cleansing Melts, analizando qué tan fáciles son de usar, su consistencia, la sensación inmediata tras usarlos y si hubo una diferencia notable en nuestra piel con la fórmula que utilizamos. También hablé con expertos en cuidado de la piel y sostenibilidad para entender los beneficios de cada ingrediente activo y ver si esta nueva forma de limpiar la piel también podría tener un impacto positivo en el planeta.

Conoce a los evaluadores

Shalwah Evans

La autora después de haber usado el melt de retinol.

Photos: Consumer Reports

Soy una escritora independiente de Consumer Reports con experiencia en belleza, especialmente en el cuidado de la piel. Tengo una piel que es propensa al acné, con hiperpigmentación en las mejillas y poros grandes que constantemente trato de limpiar y hacer que se noten menos. Utiliceé los melts de ácido hialurónico por la mañana y los de retinol por la noche.

Tanya Christian

Tanya utilizó la fórmula con retinol.

Photos: Consumer Reports

Tanya Christian es creadora de contenido multimedia para CR. Tiene piel mixta y usó los limpiadores Olay Cleansing Melts con retinol con la esperanza de que le ayudaran con su hiperpigmentación, y a reducir las líneas de expresión alrededor de su boca.

Pang-Chieh Ho

Pang-Chieh probó los melts de ácido hialurónico.

Photos: Consumer Reports

Pang-Chieh Ho es creadora de contenido multimedia para CR. Tiene piel grasa y sensible que se irrita fácilmente con limpiadores agresivos. Buscaba un limpiador suave que pudiera combatir el exceso de grasa sin causar ardor o irritación, por lo que utilizó la fórmula de ácido hialurónico.

Angela Lashbrook

Angela después de usar la fórmula con ácido hialurónico.

Photos: Consumer Reports

Angela Lashbrook es creadora de contenido multimedia para CR. Describe su piel de “normal a seca”, pero algo sensible. También tiene queratosis pilaris en las mejillas, lo que puede causarle inflamación cuando su piel es expuesta a productos de cuidado de la piel equivocados. Ella usó los melts de ácido hialurónico.

Brian Vines

Brian también probó la fórmula de retinol.

Photos: Consumer Reports

Brian Vines es editor asistente para CR. Tiene una piel de “normal a mixta” y le salen granitos de vez en cuando. Tiene vello facial, que se afeita, y quería que su piel luciera menos opaca, más hidratada y radiante. Probó la fórmula de retinol durante una semana.

Y hubo una evaluadora más, que no aparece en la foto: Mary Beth Quirk, editora ejecutiva del programa de compras de CR. Tiene una piel madura que considera relativamente “normal”, pero señala que se seca en el invierno y se vuelve grasosa en el verano. Eligió usar los melts de ácido hialurónico, debido a que mantener su piel hidratada es prioridad para ella.

¿Cuáles son los ingredientes activos de los limpiadores faciales Cleansing Melts de Olay?

Aunque cada uno tiene ingredientes activos diferentes, se afirma que las tres fórmulas de los Olay Cleansings Melts limpian, tonifican y refrescan la piel. Según la doctora Michelle Henry, dermatóloga y fundadora de Skin & Aesthetic Surgery of Manhattan en la ciudad de Nueva York, el ácido hialurónico es excelente para la hidratación, mientras que la vitamina C es un antioxidante que debes utilizar si deseas mejorar la luminosidad de tu piel.

Corey L. Hartman, dermatólogo y fundador de Skin Wellness Dermatology en Birmingham, Alabama, añade que el ácido hialurónico actúa atrayendo la humedad del ambiente hacia las capas más profundas de la piel, y el retinol puede ayudar con la renovación celular, la exfoliación, la desigualdad en el tono de piel, las líneas de expresión y las arrugas.

En un limpiador, su ingrediente activo es “más suave que cuando se usa en productos que están diseñados para permanecer en la piel”, dice Henry.

Nuestro equipo tenía muchas expectativas.

¿Son fáciles de usar los limpiadores faciales Cleansing Melts de Olay?

Todos coincidimos en que usar los melts como limpiadores faciales es bastante sencillo: solo colocas uno en la palma de tu mano, le pones un poco de agua, frotas las palmas y ves cómo se forma la espuma. A algunos evaluadores les preocupaba que el chorro de agua ocasionara que la tableta se deshiciera y se fuera por el desagüe, así que hay que abrir la llave del agua con cuidado.

La mejor manera de activar el melt. Probé tres métodos diferentes para ponerle agua a la tableta seca. Primero, añadí un poco de agua en mi mano, después puse la tableta y froté, pero a veces esto hacía que el melt no se disolviera por completo. Luego, intenté poner el melt en mi mano y dejé que el agua cayera sobre él con la otra mano, esto generalmente funcionó bien. Finalmente, dejé que un pequeño chorro de agua cayera directamente de la llave sobre el melt en mi mano, este método fue el que mejor funcionó. Lo que aprendí: sigue las instrucciones del producto.

¿Obtienes una buena limpieza con los limpiadores faciales Cleansing Melts de Olay?

El limpiador incluso removió mi maquillaje y dejó mi piel sintiéndose limpia. Una evaluadora opinó que el melt funcionó mejor que su limpiador normal. “En los días en que usé maquillaje, después de lavarme la cara con el melt y usar una loción tónica o incluso al pasar una toalla, mi rostro no tenía nada”, dijo. “Cuando utilizo mi limpiador normal, anticipo ver piel muerta, maquillaje o suciedad en el algodón al aplicar la loción tónica. El melt dejó mi cara viéndose y sintiéndose limpia”.

Otra evaluadora estuvo de acuerdo en que el melt hizo un buen trabajo al eliminar el maquillaje del rostro, pero notó que no removió su rímel como lo hace la combinación de su desmaquillador a base de aceite y su crema limpiadora de espuma CeraVe. Además, dejarlo más tiempo en la piel no lo hizo más efectivo. Tanto Hartman como Henry coinciden en que debes masajear el limpiador en tu piel de 30 segundos a un minuto antes de enjuagarlo. (Cuando dejé la espuma limpiadora en mi piel por más tiempo, solo me dejó la piel sintiéndose un poco estirada).

¿Funcionan los Olay Cleansing Melts?

Como mencioné antes, el mejor limpiador facial es aquel que hace que tu piel se sienta bien y te da los resultados que deseas, por lo que, si los melts “funcionan” o no, es subjetivo. Los melts de Olay hacen un buen trabajo limpiando la piel, pero no todos los evaluadores sintieron que su piel quedaba fresca o en su mejor estado inmediatamente después de usarlos o al final del período de evaluación. Aquí está el desglose de las fórmulas que nuestro equipo probó.

Ácido Hialurónico

Esta fue la fórmula más destacada y popular (cuatro de seis evaluadores la usaron), y la mayoría de ellos le dieron calificaciones altas por su hidratación y suavidad. Una evaluadora dijo que notó que su piel “se sentía extra suave después y, en general, se sentía muy hidratada y balanceada”. Dijo que probablemente seguiría usando los melts y que le parecen especialmente prácticos para viajar.

Sin embargo, otra evaluadora mencionó que la fórmula de ácido hialurónico le dejó su piel seca e incluso le irritó un piercing nuevo en la cara (nunca había tenido esa irritación antes de usar el limpiador).

Retinol

Usé tanto la variedad de ácido hialurónico como la de retinol y, aunque disfruté ambas, noté algo de resequedad después de usar la fórmula de retinol junto con una crema de tretinoína por la noche. Henry indica que mi piel podría haber estado reaccionando a un exceso de retinoides, y que tal vez debería intentar aumentar el uso de forma gradual con el tiempo.

Otros dos evaluadores probaron la fórmula de retinol y ambos encontraron que producía una buena cantidad de espuma y era eficaz para limpiar la piel. Sin embargo, una de ellas reportó que le dejó la cara un poco seca, por lo que se aseguró de ponerse crema de noche adicional para restaurar la hidratación de su piel.

Vitamina C

Aunque nuestros evaluadores aún no han probado la fórmula con vitamina C, los dermatólogos con los que hablamos nos dieron algunos consejos sobre cómo incluir este antioxidante, que no siempre funciona bien con otros ingredientes activos, en una rutina de cuidado de la piel.

“Si estás usando peróxido de benzoilo y luego aplicas vitamina C, debes asegurarte de enjuagar muy bien el peróxido de benzoilo porque puede neutralizar el efecto de la vitamina C”, dice Henry. “Algunos incluso dirían que algunos productos con retinol pueden interferir con los beneficios de la vitamina C, ya que ambos funcionan mejor con niveles de pH diferentes”.

En general, a menos que tengas un amplio conocimiento sobre los ingredientes de los productos para el cuidado de la piel y cómo interactúan entre sí, es importante consultar con un dermatólogo antes de incluir un nuevo producto en tu rutina. Algo tan sencillo como un limpiador facial puede parecer inofensivo, pero siempre es mejor prevenir para no correr el riesgo de tener un efecto adverso.

¿Se considera el limpiador facial Cleansing Melts de Olay un producto para el cuidado de la piel sostenible?

Siendo la gran nerd que soy en cuanto a los ingredientes, me impresionó descubrir que cada fórmula no tiene más de ocho ingredientes. Esto me llamó la atención cuando me entró un poco de espuma en el ojo y no sentí ni ardor, ni picazón como me sucede con otros limpiadores. Eso me llevó a una serie de preguntas: ¿Un menor número de ingredientes hace que un producto sea más sostenible? ¿Un empaque minimalista tiene un efecto positivo en el planeta?

Tenía mis propias teorías, pero no soy una experta, así que contacté a Paul Scott y Shanika Whitehurst, expertos en sostenibilidad de Consumer Reports.

“El hecho de que indiquen de qué está ‘libre’ y que dos de las tres [fórmulas] no contengan fragancia me hace pensar que está dirigido a personas que podrían tener piel más sensible”, dijo Scott, director de sostenibilidad de productos. “Es interesante que se utilicen tan pocos ingredientes, esto debería reducir el impacto frente a muchos ingredientes. Y el hecho de que pese menos y sea más pequeño que otros productos también debería brindar cierta ventaja, ya que se mezcla con agua en casa y no en la fábrica”.

Scott observó que, además del empaque reciclable, la marca no hizo ninguna afirmación directa sobre la sostenibilidad, lo que lo llevó a suponer que el rendimiento ambiental del producto no es mejor que el de otros productos similares o que la marca no tiene datos para respaldar tal afirmación. Sin embargo, eso no le quita valor al hecho de que este limpiador facial es más pequeño, liviano y contiene menos ingredientes que otros productos similares.

Whitehurst, directora asociada de sostenibilidad de productos, dijo que la mayor parte del impacto ambiental de un producto proviene de su producción y, según lo que pudo ver, la lista de ingredientes no fue motivo de preocupación. También dijo que este nuevo formato de deshidratar el producto posiblemente le permite a la empresa utilizar empaques más ecológicos. “Menos plástico y una caja más liviana equivalen a menos peso para su transporte”, dijo. “Además, el producto en esa forma deshidratada posiblemente se conserve más a temperatura ambiente, por lo que se desperdicia menos cuando se retira de los estantes de las tiendas”.

¿Usar estos productos me convertirá en un ‘defensor del planeta’ como los héroes llamados Planeteers del programa Captain Planet? Probablemente no. ¿Pero, me sentiré mejor usando un producto que podría ser bueno para el medio ambiente y que usa menos agua que otros? Definitivamente sí. Celebro los triunfos sin importar qué tan grandes o pequeños sean.

Cómo evaluamos los Olay Cleansing Melts

Usamos los limpiadores en casa todos los días durante una semana en lugar de nuestro limpiador facial regular, los incluimos en nuestra rutina de cuidado de la piel y observamos cómo reaccionaba nuestra piel antes y después de usarlos. Evaluamos qué nos gustaba, lo que nos resultaba complicado y si esta nueva fórmula de cuidado de la piel podría tener un lugar permanente en nuestras rutinas.

Recuerda usar protector solar

No podemos repetirlo lo suficiente, el protector solar es uno de los productos con mayores beneficios que puedes aplicar en tu piel. Consumer Reports los ha estado evaluando durante años. Estos son algunos de nuestros favoritos para la cara.

El veredicto

Seguiré usando los limpiadores Olay Cleansing Melts, alternando entre las fórmulas de ácido hialurónico y vitamina C (que no veo la hora de probar) por la mañana y usando la fórmula de retinol por la noche. Según el doctor Corey L. Hartman, los resultados con un limpiador que contiene ingredientes activos suelen verse en un plazo de cuatro a seis semanas, así que quiero darles a estos limpiadores más tiempo para que hagan su magia. Parecen ideales para viajar porque eliminan la necesidad de usar una loción tónica, prácticamente no ocupan espacio en un neceser y además de ser económicos, duran mucho tiempo.

Además, algo que mencionó Brian Vines y se me quedó grabado en la mente: “Es como si fuera sacado de la serie de los Supersónicos, algo pequeño que se transforma en otra cosa”. Creo que eso describe perfectamente la experiencia de usar este producto. Hasta ahora, me gusta cómo se siente y se ve mi piel con los limpiadores Olay Melts y, aunque solo sea por eso, este innovador limpiador me hace sentir que soy parte de algo bastante genial.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.