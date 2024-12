Hispana en Long Island practicaba odontología sin licencia en la cocina de su apartamento

Historias difíciles de creer que parecen sacadas de la ficción ocurren a diario, como el caso de una mujer de Long Island que ejercía como dentista, sin licencia, en la cocina de su apartamento y fue atrapada “sacándole los dientes a una mujer en su propia casa”.

Gladys Serrano “hacía más que cocinar en su cocina”, así lo expresa The Independent, que también informa que la mujer podría pasar al menos cuatro años en prisión por operar una clínica dental sin licencia.

La persona que habló con la Fiscalía del Distrito del Condado de Nassau fue paciente de Serrano; acudió a su consultorio ubicado en la cocina de su apartamento en Greenwich Street en Hempstead para la extracción de una muela, pero Serrano terminó quitándole 5 que supuestamente estaban cariadas.

La paciente relató que la dentista le dijo que limpiara la sangre que salía abundantemente de su boca con toallas de papel y la enjuagara con agua salada. Además, le colocó un puente bucal que jamás le ajustó. Tuvo que pagar 2,000 dólares por el procedimiento.

Las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en el domicilio de la supuesta odontóloga, donde hallaron un sillón dental dentro la cocina, donde estaba improvisado el consultorio, además de instrumentos dentales, moldes de impresión, herramientas de extracción, raspadores de sarro y agujas dentales usadas.

También encontraron un enorme contenedor con frascos vencidos de medicamentos provenientes de Colombia y El Salvador, así como cápsulas de antibióticos como Amoxicilina, del relajante muscular Relaflex y del anestésico lidocaína.

No sólo el lugar operaba sin licencia, la búsqueda de registros no arrojó ninguna persona con licencia para ejercer la odontología en el estado de Nueva York con el nombre de Gladys Serrano.

Vecinos salen en su defensa

Durante el allanamiento, varios vecinos acudieron al departamento; algunos de ellos salieron en su defensa, como Myriam Kai, que ha vivido en el edificio desde 1978 y dijo provenir del mismo país que Gladys, El Salvador.

De acuerdo con Eyewitness News, Kai refirió que su vecina “es una señora muy agradable. No sé por qué le dan tanta importancia a esto. Tiene un título universitario en El Salvador. Es una gran dentista”.

El fiscal de distrito del condado de Nassau informó que la acusada podría realmente haber recibido su formación dental en El Salvador, donde brindaba atención dental a pacientes hispanohablantes.

Kai añadió que “la mayoría de los latinos tienen miedo de ir al hospital porque no tienen papeles o porque es más caro. Pero sé lo difícil que es para la gente que no tiene seguro conseguir la ayuda que realmente necesita”.

Entretanto, la fiscal Anne Donnelly dijo que existen “otras opciones, como el Centro Médico de la Universidad de Nassau, que ofrece odontología comunitaria, la Universidad de Stony Brook y la Universidad de Nueva York, que no plantean preguntas sobre la ciudadanía”.

Donnelly expresó también a ABC7 que el consultorio sin licencia “es muy insalubre y da mucho miedo para la gente que podría haber estado allí”.

Serrano se declaró no culpable de ejercicio no autorizado de una profesión, un delito grave. Fue puesta en libertad y se le ordenó que entregara su pasaporte, solicitándole que no abandonara el estado. Fue liberada de la custodia policial y le fue colocado un dispositivo de monitoreo electrónico.

