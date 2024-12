Llaman a beneficiarios de DACA a obtener seguro médico

Cuando Fabiola Netro, beneficiaria del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cumplió los 26 años, se quedó sin la cobertura de salud con la que contaba a través del trabajo de su padre.

“Comencé a sentirme nerviosa y con estrés al no disponer ya de ninguna protección médica. Estaba muy preocupada, pensando en que solo las visitas al médico para cualquier situación son muy costosas”, dice.

Más aún, porque sufre de migrañas desde joven, y sin un seguro, se le hacía difícil tener acceso a los medicamentos que la alivien.

Sin embargo, Fabiola, quien vive en Inglewood, y trabaja como técnica veterinaria al tiempo que estudia para ser médico veterinario, se puso en contacto con una agente certificada de Covered California, el mercado estatal de seguros del Obamacare.

“Fue muy rápido y fácil contratar un seguro de salud bajo Covered California. Me siento con mucho alivio y que me quite un peso de encima”.

Lo mejor de todo – dice – es que consiguió un seguro de salud por el que solo tiene que pagar $10 al mes.

Y el proceso para aplicar, comenta que fue muy fácil, pues solo tuvo que presentar su permiso de trabajo y un cheque salarial.

“Ya empecé esta semana con seguro médico, y voy a llamar al médico para hacer un chequeo físico y asegurarme que todo esté bien conmigo”, dice alegre, por estar protegida con cobertura médica.

Este año, por primera vez, los beneficiarios de DACA pueden obtener un seguro médico bajo Covered California y beneficiarse de subsidios, pero deben saber que el 31 de diciembre es el último día de inscripciones, si desean iniciar el 2025 con la paz mental de tener cobertura de salud.

“En Covered California, por primera vez, los beneficiados con DACA podrán postularse para obtener subsidios tanto estatales como federales y pueden pagar menos de $10 mensuales; o en algunos casos, nada”, señaló Yadira López, agente certificada de Covered California.

El 10 de diciembre, un juez federal de North Dakota bloqueó un fallo de la Administración Biden que permite que los beneficiarios de DACA obtengan seguro de salud a través del Obamacare (Ley de Cuidado Accesible).

La decisión favorece a los fiscales de 19 estados que demandaron para impedir el acceso a la salud para los DACA, bajo el argumento de que viola una ley que prohíbe dar beneficios públicos a la gente sin estatus migratorio.

Los estados que ya no podrán proveer seguro de salud a los DACA bajo el Obamacare son: Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas y Virginia. ​​

Por fortuna, el fallo del juez federal Dan Traynor no aplica en California.

“Todo lo que necesitan los beneficiarios de DACA es presentar una tarjeta de identificación de California, un permiso de trabajo y un comprobante de ingresos actualizado”, dijo López, la agente de Covered California.

Aclara que no deben tener MediCal ni estar cubiertos bajo el seguro de salud de los padres.

“En el caso de Fabiola, ella recibió un seguro Silver 94 de la compañía Molina Healthcare, y va a pagar solo $10 al mes porque gana un poquito menos de $30,000 al año”.

Precisa que el monto a pagar por el seguro de salud depende de los ingresos de la persona, la edad, su ingreso anual y su código postal.

“Covered California trabaja con 11 compañías de salud del estado de California”, destaca.

Y recuerda que en California, por ley hay que disponer de un seguro de salud; de lo contrario, enfrentan una multa fiscal por $900 para adultos y $450 por niño.

“Pueden llamar al 855-265-6335, si quieren inscribirse por teléfono. Es fácil, rápido y confidencial. Si quieren acudir en persona, llámennos y les decimos qué oficina les queda más cerca. Traigan sus documentos, y nosotros nos encargamos de encontrarles un buen plan”.

Agrega que son expertos en la comunidad latina y los ayudan a navegar en el proceso de inscripción.

“A los DACA les decimos que no tengan miedo. Es un beneficio muy grande, que no deben dejar pasar, ni esperar hasta el último minuto para inscribirse por su cobertura de salud, la cual se renueva al final de cada año”.

Añade que uno de los beneficios de un seguro médico es acabar con la incertidumbre.

“Mucha gente me dice que se atienden en Tijuana. La realidad es que en una emergencia, no van a poder llegar al país”.

Documentos que necesitan los beneficiarios de DACA para obtener seguro de salud bajo Covered California: notificación de Acción (I-797) emitida por los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos o documento de autorización de empleo (I-766); número de seguro social; dos talones de pago y declaración de impuestos presentada en el 2023; y documento de identidad con foto.