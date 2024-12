¿Qué te está causando eczema y qué dicen los expertos que debes hacer para calmar los brotes?

Paso uno: no rascarse. Además, mira los tratamientos de venta libre y caseros que ayudan a tu piel y lo que debes evitar.

Los brotes de eczema pueden aparecer en cualquier momento, incluso después de largos períodos sin picazón.

By Leigh-Ann Jackson

Windy Watson-Crick, una madre negra con dos hijos de Altadena, California, dice que había desarrollado manchas leves y poco frecuentes del tamaño de una moneda de veinticinco centavos en su piel a lo largo de su vida, pero no se dio cuenta de que eran síntomas de eczema hasta que su hija mayor recibió un diagnóstico de dermatitis atópica (DA) cuando era un bebé.

“Tengo la piel más clara y mi hija es varios tonos más morena que yo”, dice. “Mis manchas se presentan en tonos rosados ​​y ligeramente elevadas. Las de ella comienzan un poco más marrones que su piel sana. Si no trata la mancha de una manera agresiva, el color se oscurece todavía más, provoca una picazón extrema y crece”.

Las experiencias de Watson-Crick y su hija no son diferentes a las de los más de 31 millones de estadounidenses afectados por el eczema, una molestia, una picazón que nunca se podrá aliviar de forma satisfactoria rascándose.

¿Qué es el eczema?

El eczema es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Según la Asociación Nacional del Eczema (NEA, por sus siglas en inglés), existen siete tipos de esta afección, siendo la DA la más común.

Normalmente, la barrera cutánea (la capa más externa de la piel) protege al cuerpo de irritantes, alérgenos y bacterias. El eczema se produce por razones complejas que aún se están estudiando, pero básicamente, el sistema inmunológico se activa por una sustancia interna o ambiental y se vuelve hiperactivo, lo que hace que la barrera cutánea se inflame y se dañe, lo que da como resultado zonas de la piel extremadamente secas y con picazón.

Estas manchas pueden aparecer en varios lugares del cuerpo, pero con mayor frecuencia surgen en la cara y el cuello en los bebés y, a medida que crecen, en las manos y los pies y en las áreas donde se pliega la piel, como detrás de las rodillas y en la parte interna de los codos.

Si bien la DA es más común en los niños pequeños (suele aparecer entre los 2 meses y los 5 años y afecta a aproximadamente 1 de cada 10 niños en los Estados Unidos), puede ocurrir a cualquier edad.

“¿Puede aparecer de niño? Sí. ¿Puede aparecer de adulto? Sí. ¿Puede persistir durante toda la vida? Sí, eso puede pasar”, dice Cheryl Burgess, doctora y miembro de la Academia Estadounidense de Dermatología, del Centro de Dermatología y Cirugía Dermatológica en Washington, D.C.

Algunas personas pueden ver que su eczema desaparece durante la adolescencia. Para otras, las remisiones y los brotes son la norma. Se ha informado que casi dos tercios de los pacientes con DA continúan experimentando brotes en la edad adulta. Y no es raro sufrir manchas de eczema en una parte del cuerpo cuando se es bebé y luego experimentar brotes en otras partes del cuerpo décadas después.

¿A quién afecta el eczema?

Los estudios han demostrado que en los Estados Unidos, las personas de raza negra experimentan una mayor prevalencia, gravedad y persistencia de la dermatitis atópica que las personas de raza blanca. Además, se ha descubierto que el eczema afecta a más niños de raza negra (alrededor del 14%) que a los niños blancos (alrededor del 10%) y a los niños hispanos (alrededor del 9.5%), mientras que los niños de raza negra y los hispanos tienden a tener un eczema más grave que los niños blancos. Al mismo tiempo, un estudio publicado en junio descubrió que los adultos hispanos tienen una prevalencia menor de dermatitis atópica que todos los demás grupos de adultos. Ese mismo estudio descubrió que la prevalencia de dermatitis atópica es mayor en mujeres que en hombres en todas las etnias. Muchos expertos coinciden en que se necesitan más estudios para determinar por qué existen estas diferencias.

“En la forma en que hablamos de ciencia y enseñamos medicina, a menudo también confundimos raza, genética y biología”, dice Jenna Lester, doctora y directora del Programa de Piel de Color en la Universidad de California en San Francisco.

“Se han realizado estudios que demuestran que existen más diferencias genéticas dentro de los grupos raciales que entre ellos”, dice. “Por lo tanto, utilizar la raza como sustituto de la biología o la genética es erróneo. Se han asociado estos grupos de personas en función de una razón social y ahora se intenta extrapolar a partir de ahí y afirmar que también existe una biología común. Simplemente, no se ha demostrado en las investigaciones que sea cierto”.

Lester cree que se necesitan más matices a la hora de investigar el eczema; por ejemplo, un examen del vínculo entre la inflamación de la DA y el estrés causado por el impacto del racismo. Un artículo publicado por el Journal of Allergy and Clinical Immunology afirma que hay evidencia de que los factores socioeconómicos y de atención médica influyen en la prevalencia y la gravedad de la DA, y que esos factores son más comunes entre las poblaciones de minorías raciales y étnicas como resultado del racismo. Lester también cita la injusticia ambiental —“el hecho de que los barrios negros que históricamente son zonas marginadas tienden a tener mayores tasas de contaminación”— como un factor contribuyente subestimado al eczema que requiere más investigación. La segregación racial es una forma de discriminación racial en la que se niegan los servicios financieros —como los préstamos comerciales e hipotecarios— a ciertos barrios. Esta práctica afecta principalmente a la gente negra.

“Es difícil realizar un par de estudios y luego hacer grandes generalizaciones sobre grupos enteros de personas que impactan su cuidado”, concluye Lester.

El uso de los productos adecuados puede ayudar a tratar el eczema.

Photo: Getty Images

¿Cómo se presenta el eczema en diferentes tonos de piel?

Burgess dice que la DA afecta a todas las etnias, pero que la afección puede presentarse de manera diferente según el color de la piel.

La NEA reconoce que la mayor parte de la información sobre el eczema se ha obtenido estudiando la piel blanca.

“Nuestro sistema conceptualiza de manera limitada cómo se ve la enfermedad de la piel”, dice Lester. “Si no hay una amplia representación, los médicos nunca les dicen a los estudiantes de medicina o residentes: ‘Así es como se ve el eczema’, entonces no pueden asesorar a las familias al respecto. Ese es un problema que se filtra a partir de la falta de representación de imágenes diversas en la medicina”.

Según la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD), la dermatitis atópica se presenta como una erupción roja, especialmente en tonos de piel más claros, y puede variar desde pequeñas protuberancias ásperas hasta áreas de color marrón oscuro, púrpura o grisáceas, más comúnmente en tonos de piel más oscuros. Y la DA generalmente aparece como lesiones con bordes más definidos, similares a las placas de psoriasis, en personas asiáticas.

Para Nicole Schallig, una profesora de teatro de ascendencia blanca y del sudeste asiático de Sacramento, California, aparecieron manchas rosadas junto con pequeñas protuberancias que podrían confundirse con un sarpullido por calor. Rascarse esas manchas da como resultado una piel agrietada y áspera que tiende a supurar. Le diagnosticaron DA por primera vez alrededor de los 7 años, cuando las erupciones comenzaron a aparecer en los pliegues de los brazos y en la parte posterior de las rodillas.

“Los brotes eran vergonzosos”, dice la mujer de 46 años, recordando sus años de formación. “Cuando había algo en mi piel que era tan evidente que preocupaba a la gente, eso siempre me molestaba”.

¿Qué puede desencadenar el eczema?

Suele ser hereditario y es más probable que se presente en personas que tienen asma, fiebre del heno (o rinitis alérgica) y alergias alimentarias.

“No es contagioso”, dice Burgess, desacreditando un mito común. Agrega: “El hecho de que alguien más en la familia lo tenga no significa que tú lo vayas a tener. Y si tocaste una zona que tiene eczema y lo desarrollas en otra parte, no lo propagaste de una zona a otra. Estas son algunas de las preguntas más comunes que la gente siempre se hace”.

Una persona puede pasar meses o incluso años sin experimentar estas manchas desagradables. Los desencadenantes de los brotes varían ampliamente de una persona a otra, incluidos el sudor, el clima y otros factores.

Una barrera cutánea dañada puede impedir que la piel retenga la humedad, lo que puede provocar brotes.

“En general, vemos reacciones estacionales”, dice Burgess sobre sus pacientes con dermatitis atópica. “Lo vemos comúnmente en primavera, con la floración de las flores y los árboles. En verano, se puede ver que la gente tiene reacciones al césped; las personas con eczema dicen: ‘No puedo sentarme en el césped porque me empieza a picar’”.

Afirma que la temporada de ambrosía (el verano o principios del otoño) puede provocar brotes, al igual que una combinación de lluvia y montones de hojas otoñales que se juntan y crean moho. “Veo gente que tiene eczema todo el año”.

La lista de desencadenantes del eczema también puede incluir jabones fuertes, detergentes y suavizantes de telas, caspa de mascotas, cambios hormonales y níquel (y otros metales utilizados en joyería y aparatos tecnológicos), así como cambios climáticos repentinos, como vientos fuertes y secos o una ola de frío. Además, los estudios han descubierto que el estrés crónico es un desencadenante común del eczema.

Los alimentos vinculados con los brotes incluyen alérgenos tan conocidos como los frutos secos, los huevos, la soya, la leche de vaca, el trigo y los mariscos. Schallig, a quien le diagnosticaron la enfermedad celíaca, un trastorno autoinmune, hace 6 años, se enteró de que el gluten estaba afectando no solo a su sistema digestivo sino también a su eczema. Ella dice que eliminarlo de su dieta disminuyó sus brotes de DA. Burgess también cita el ácido cítrico (que se encuentra en los jugos de frutas y los tomates) como otro desencadenante común.

Los desencadenantes y los síntomas pueden diferir para las personas de la misma familia.

Watson-Crick y su hija comparten algunos desencadenantes (alergias ambientales y deshidratación), pero solo la hija de Watson-Crick sufre brotes por el contacto con irritantes tópicos y el consumo de productos lácteos, azúcar, soja y ciertos frutos secos.

“Cuando era más joven”, dice sobre su hija que ahora tiene 19 años, “era difícil mantener los calcetines en sus manos para que no se rascase la cara. Y luego fue muy complicado adoptar hábitos de alimentación y limpieza que limitaran los alérgenos que podrían agravar su eczema. Ayudarla a aceptar la sensibilidad de su sistema y trabajar con ella, en lugar de luchar contra ella, fue y es increíblemente difícil”.

¿Cómo puedes calmar un brote de eczema?

Si sufres de eczema, lo mejor es que consultes con tu dermatólogo para encontrar un régimen de tratamiento que te funcione.

Consigue una crema o pregunta por un medicamento con receta. Los corticosteroides tópicos (es decir, aplicados sobre la piel) y los tópicos no esteroides, ambos con efectos antiinflamatorios, se utilizan generalmente para tratar la dermatitis atópica.

Las cremas de venta libre que contienen al menos un 1% de hidrocortisona pueden calmar los brotes leves. Burgess recomienda la Cortizone-10 como una opción de referencia. (También está disponible como genérico).

Dependiendo de la gravedad de la dermatitis atópica, su ubicación en el cuerpo y la edad del paciente, los dermatólogos pueden recetar medicamentos de venta con receta, afirma la doctora Camille Introcaso, jefa de la división de dermatología de Cooper University Health Care, que también ejerce en HMGS Dermatology, ambos en Nueva Jersey. Estos pueden incluir esteroides tópicos, tratamientos orales como inhibidores de JAK y medicamentos inyectables, como Dupixent y Adbry.

Usa tu medicamento de forma sistemática. En el caso de los productos tópicos, debes asegurarte de utilizar la dosis correcta durante el período de tiempo adecuado; si se aplican durante demasiado tiempo, pueden tener efectos adversos (por ejemplo, pueden provocar el adelgazamiento de la piel).

“Normalmente le digo al paciente que si la situación no mejora dos semanas después de que se finalice el tratamiento y se lo haya aplicado una vez al día, vaya y consulte al dermatólogo”, dice Burgess.

Sigue las instrucciones prescritas. También señala que los adultos deben tener cuidado al aplicar medicamentos a los niños; no se trata de una situación única para todos los casos.

“Las preparaciones que utilizamos se calculan según el peso corporal y las superficies de los niños”, dice, “por lo que será una dosis diferente, como la aspirina para bebés es diferente a la aspirina para adultos”.

Otras formas de tratar los brotes

Según la AAD (Academia Estadounidense de Dermatología), la terapia de envoltura húmeda, que consiste en administrar un esteroide tópico sobre la piel y aplicar capas de gasa o vendajes húmedos y luego secos sobre la zona afectada, puede ser eficaz para reducir la inflamación.

Los antihistamínicos que se toman para tratar otros síntomas alérgicos (por ejemplo, secreción nasal o picazón de garganta) también pueden proporcionar un alivio temporal de la picazón en la piel. No obstante, algunos estudios han demostrado que el propilenglicol, que se utiliza a menudo en antihistamínicos orales y corticosteroides, puede ser un alérgeno para quienes padecen de dermatitis atópica.

Considera darte un baño en la piscina. Cuando hace calor, algunas personas que sufren de eczema pueden querer darse un chapuzón en una piscina clorada para encontrar alivio. Pero los resultados pueden variar. “A algunas personas les va bien con la cloración; a otras no”, dice Burgess, y agrega que el cloro puede resultar relajante o irritante, según la persona.

Pregunta a tu dermatólogo sobre la fototerapia. “Lo que mejor sabemos de por qué el sol y la fototerapia ayudan es que modifican la respuesta inmunitaria de la piel”, afirma Introcaso. “Sabemos que los rayos UVB del sol pueden reducir la inflamación localmente”. Pero añade que hay que equilibrar los efectos terapéuticos del sol con los potencialmente dañinos, como las quemaduras solares causadas por los rayos ultravioleta B y el cáncer de piel causado por los rayos ultravioleta A (el riesgo de ambos es mayor para las personas de piel más clara que para las de piel más oscura). “No hay una cantidad clara de sol que sea ‘segura’”, informa. “Pero los dermatólogos pueden utilizar el efecto terapéutico de los rayos UVB ofreciendo a los pacientes un tratamiento de fototerapia con UVB recetado en el consultorio o en casa”.

¿Cómo se puede ayudar a curar una barrera cutánea dañada?

Si bien actualmente no existe cura para el eczema, mantener la piel hidratada a diario (aplicando crema humectante de una a tres veces al día) es una parte importante para mantener una piel saludable y evitar los brotes. La AAD afirma que humectar la piel justo después del baño puede ayudar a hidratarla.

Opta por productos para pieles sensibles y evita frotar la piel. “Algunas reglas generales son pensar en productos que estén diseñados específicamente para pieles sensibles”, dice Introcaso. “Tanto si se trata de un gel como de una crema hidratante, conviene pensar en productos que indiquen específicamente que son para pieles sensibles y también en productos que no tengan fragancia”. (Las fragancias suelen ser alérgenos).

En lo que respecta a los jabones, Introcaso recomienda la barra de Dove Sensitive Skin Beauty Bar y enjabonar el jabón a mano y no con toallitas o esponjas vegetales. “Nuestra piel no está diseñada para ser frotada con un elemento físico”, dice, y añade que, en particular para las personas con dermatitis atópica, esa abrasión es demasiado irritante.

Presta atención a la temperatura del agua. Introcaso afirma que lo mejor es bañarse con agua tibia, ya que el agua caliente puede dañar la barrera cutánea. Ella aboga por un régimen de baño simple, de “menos es más”, y señala que “ni siquiera es necesario enjabonarse los brazos y las piernas todos los días si no están sucios”. Los expertos también recomiendan que las duchas y los baños sean breves para evitar que la piel se seque.

Considera los baños con lejía diluida. Introcaso dice que algunos datos han demostrado que los baños con lejía diluida (y estamos hablando de muy diluida) también han demostrado ser útiles para prevenir los brotes porque ayudan a reducir las bacterias en la piel, lo que ayuda a disminuir la inflamación con el tiempo. Recomienda mezclar un cuarto de taza de lejía de concentración normal (la que se usa para lavar la ropa) en la mitad de una bañera con agua y luego remojar la piel durante unos 10 minutos. Esto se puede hacer dos o tres veces por semana (incluso para los niños).

Recuerda hidratar la piel. Como ya hemos dicho, mantener la piel hidratada es fundamental. Tanto Burgess como Introcaso recomiendan usar vaselina. Para opciones menos grasosas, Burgess sugiere Hyaluronic Cleansing Melts y Sensitive Soothing Moisturizer, ambos de Olay, así como la crema hidratante Lipikar AP+M de LaRoche-Posay, mientras que Introcaso recomienda Eucerin y CeraVe. Introcaso también recomienda la crema hidratante Vanicream. “Es muy barata”, dice, “y tienen muy pocos ingredientes. Intentan mantener las cosas lo más sencillas posible”.

Prueba con un humidificador. Además de las soluciones tópicas, Burgess dice que puedes usar un humidificador o hervir una olla con agua en la cocina para introducir humedad en un espacio habitable que se ha secado, por ejemplo, con el uso de un radiador o con la calefacción por aire forzado que se utiliza durante los meses fríos.

Levoit Dual 200S Smart

Honeywell HUL430B

Vicks VUL525

Opta por un purificador de aire. Burgess también dice que el uso de purificadores de aire que tengan filtros HEPA puede ser beneficioso para aquellas personas cuya DA se desencadena por irritantes ambientales, como el polvo, o alergias estacionales. Pero ten en cuenta que los purificadores requieren mantenimiento. “Recomiendo encarecidamente que el usuario limpie o reemplace los filtros con diligencia según las instrucciones del fabricante”, dice James E. Rogers, doctor y director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria en Consumer Reports. “Cuanto más se obstruye un filtro, menos eficiente se vuelve”. Además, el lugar donde los coloques es clave.

GermGuardian CDAP4500BCA

Blueair Blue Pure 211+

Honeywell AirGenius 5 HFD-320

John Galeotafiore, director asociado de pruebas de productos en Consumer Reports, ofrece este consejo de sentido común: “Los consumidores probablemente pasan la mayor parte del tiempo en la sala de estar y el dormitorio, por lo que esos serían los mejores lugares para colocar un purificador de aire”, dice. “Es posible que estas no sean necesariamente las habitaciones con los niveles más altos de partículas, pero es posible que sean donde las personas pasan la mayor parte del tiempo en casa”. Y el ingeniero de pruebas de Consumer Reports, Misha Kollontai, agrega: “No se debe mantener un purificador en la esquina; en lugar de eso, ponlo en algún lugar donde circule la mayor cantidad posible de aire en la habitación”.

¿Qué debes evitar usar en las zonas con eczema?

Algunos estudios han demostrado que las personas con dermatitis atópica deben evitar la lanolina y otros ingredientes a base de hierbas como el aceite de árbol de té, el aceite de oliva y el aloe, ya que pueden causar dermatitis de contacto, una erupción cutánea causada por la exposición directa de la piel a un alérgeno. Además, los retinoides presentes en algunos productos antienvejecimiento y contra el acné pueden irritar la piel sensible. Burgess completa la lista de productos que no se deben usar con aquellos a base de manteca de karité, en particular para quienes tienen alergia a los frutos secos.

