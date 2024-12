Eugenio Derbez anuncia su retiro temporal tras polémica con Selena Gomez

El nombre del actor mexicano Eugenio Derbez se mantiene en boca de todos luego de calificar la actuación de Selena Gomez en la cinta “Emilia Pérez” como “indefendible”. Y es justo en medio de los estragos que dejó dicha polémica que el famoso dio a conocer su retiro temporal del medio artístico.

En entrevista con Yordi Rosado, el también comediante se sinceró sobre los efectos que su apretada agenda ha tenido a nivel personal: “Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo”, declaró en la entrevista.

En un intento de priorizar su bienestar y disfrutar de tiempo de calidad junto a su familia, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” ha decidido poner una pausa a sus labores.

“Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero: sí, ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘Yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida’“, declaró durante la entrevista.

Bajo esta misma tesitura, Eugenio Derbez indicó que si bien su presencia ante las cámaras se verá limitada, esto no evitará que de rienda suelta a otra de sus pasiones: la escritura.

“Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago. Es que brincar de una cosa a otra es, como hoy, que me voy a hacer la próxima temporada de Acapulco, y son 10 episodios y es otra vez una friega y la memorización. Y sí, ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso“, añadió.

Para concluir la entrevista, Eugenio Derbez reconoció que el 2024 estuvo lleno de momentos no tan agradables. Incluso, se aventuró a decir que a nivel profesional se trató de su año menos fructífero.

“Este 2024 fui menos feliz que en otros años”, sentenció. “Digamos que el trabajo me encanta porque sí soy un workaholic porque me encanta mi chamba, pero ya me llegó a pasar este año, varias veces, que tuve que parar y hacer la junta porque dejé de disfrutarlo. Me sentía yo esclavo de mi propia carrera, de repente ves para adelante y pensé que no tengo tiempo de nada”, concluyó el artista.