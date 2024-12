Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de diciembre de 2024

LEO

Cuida mucho una amistad que estás a punto de perder debido a chismes y malos entendidos, recuerda que algunas veces tu carácter y falta de humildad te llega a decir palabras que no piensas y puedes herir a quien de verdad es importante para ti. Mientras más sigas arrastrándote mendigando cariño, amor y atención más harán de ti lo que les de su fregada gana, es momento de valorarte y darte el taco, recuerda que no todos deben tener la fortuna de tenerte como amistad o como pareja, no cualquier puede pagar tu precio. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete. Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones bien totas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen. El dinero no lo es todo, pero como ayuda, aprende a ahorrar más pues podrías entrar en una racha inestable económicamente. Amor del pasado podría incomodarte nuevamente. Llamada o mje en estos días te alegrará tu día.

VIRGO

Posibilidades de fallas en aparatos eléctricos, un sueño te revelará un miedo de tu pasado. Un familiar va a necesitar de tu apoyo en estos días. Eres de pocos amigos, pero los que tienen por algo siguen contigo, es bueno alejarse de amistades falsas, sin embargo, algunos momentos te llegas a sentir solo o sola, cuida mucho esa parte pues podrías caer en depresiones que te lleven a cometer errores. Ten cuidado a quien le cuentas tus proyectos y planes, anda circulando mucha envidia a tu al rededor y podrían salarte tus planes con malas energías. Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su poso, no te desesperes ni forzes las cosas. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos.

LIBRA

No comas tantos alimentos procesados porque te harán subir de peso en estas semanas, te van a invitar a salir de viaje o ir de comportas amistad o familiar, no gastes más de la cuenta. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad, ya no atrases más los planes o pendientes que tienes, no pierdas más oportunidades en el área de los dineros y sobre todo del amor, hay una persona muy interesada en ti, sin embargo, te has hecho del rogar al punto que esta persona está perdiendo interés por ti. Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas talonearle lo suficiente pues el dinero no te va a caer el cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles. Te va a bufar una amistad bien feo porque eres bien cabeza dura. Un embarazo en una amistad o conocida saldrá a la luz.

ESCORPION

Ten cuidado con cuestiones de negocios, firmas, contratos etc. Recuerda leer bien lo que firmas o podrías cometer errores. Cambio de planes en últimos días acerca de una cuestión que estabas por realizar. La envidia de otras personas es fuerte y muchas veces perderás el sueño o sentirás ansiedad y miedo antes de ir a dormir, requieres poner en calma tus nervios y buscar la manera de que no te afecten críticas de otras personas, pon un vaso de agua con 3 limones bajo tu cama y tíralos cuando cambien de color, eso ayudará a evitar que te hagan daño con malos pensamientos mientras duermes. Posibilidades de iniciar negocio de ventas, te vas a enterar de una situación por la que está pasando una amistad y no te había contado ni madres. Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto que se te dé la gana si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Amor de lejos se fortalece. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado.

SAGITARIO

Ten cuidado con lo que piensas pues podrías cometer errores y más si tienes pareja, no hagas reclamaciones absurdas y menos si no tienes la certeza que lo que dices es verdad. Quizás en estos días te sientas algo decepcionado o decepcionada del ser amado, necesitas poner las cosas en claro, si tu pareja no es lo que conociste y ya no te emociona o te hace sentir especial, corta eso de tajo o de plano inicien una etapa para recuperar lo que se ha perdido entre los dos. No temas a cambios, eres un ser bien fuerte que ha sufrido un chorro de decepciones y sin embargo siempre has sabido salir adelante, que un simple viento no te tumbe ni te quite las ganas de ir tras tus metas y objetivo, recuerda que la gente es muy hija de la fregada y siempre buscará perjudicarte, busca la manera que no te hagan daño ni te afecten sus críticas y comentarios. Algunas ocasiones pareciera que estas molesto o molesta con la vida, necesitas encontrar esa paz que te haga darte cuenta de que vida solo tienes una, no desperdicies tu tiempo con personas a las que no le interesas, cuida mucho tus espaldas pues en cualquier momento podrías recibir una traición por parte de una amistad que te dolerá un friego.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con pérdidas de objetos pues podrían presentarse en estos días, hay posibilidades de un encuentro con amistad del pasado, recordarán bellos momentos. Debes aprender de tus errores para no volver a cometerlos, algunas veces te dejas manipular por personas que lejos de querer un bien para ti solo han buscado perjudicarte. No caigas en provocaciones por parte de personas que no deberían de quitarte el sueño. Si llegas a sentir necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar ese ciclo. La vida no es color de rosa así que pon los pies en la tierra y comienza a ver las cosas como son sin mascaras ni caretas, no estas para perder más el tiempo con nadie, quien de verdad te quiera y valore no tiene por qué pedirte tiempo ni hacerte esperar más. Mucha suerte en juegos de azar y lotería este fin de semana. Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tiro todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas.

ACUARIO

El amor siempre ha estado ahí, pero has buscado en personas equivocadas, la persona que te ama te lo mostrará con hechos y no solo con palabras, comenzarás a necesitar cada día más a una persona que vive lejos de ti, te darás cuenta de que es indispensable en tu vida y buscarás la manera de que sus caminos se crucen. Ten cuidado con envidias en el trabajo pues estarán más presentes que nunca, les duele ver que haces las cosas bien y tienes una buena relación con la mayoría, eso despierta mucha mala energía de algunas personas hacia ti. Deja de culparte por cuestiones del pasado y aprende a ver la vida de manera distinta, no todo lo malo que sucede es tu culpa así que deja de atormentarte por esas cuestiones y mejor busca la manera de perdonarte si cometiste algún error que no te h dejado avanzar y ser feliz. En las cuestiones del amor te atontas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a incomodar a su madre. No todas las personas son iguales, aquí el problema es que te gusta lidiar con pura gente sin corazón. Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero.

PISCIS

Se ven problemas de infidelidad y visita de un amor de tierras lejanas, no hagas lo que no quieres que te hagan. Si tienes una relación la monotonía podría ser el principal problema que pueda causar desesperación entre ustedes, necesitan ponerse las pilas en muchas cuestiones que han olvidado, han cambiado su forma de ser de un tiempo para acá y no se siguen viendo con el mismo cariño y amor que solían hacerlo, no permitan que eso siga pasando, es momento de retroceder el tiempo y volver a lo que eran cuando iniciaron la relación. Se aproxima evento social o fiesta con amistades en las cuales brillarán con luz propia, no teman a lucir bien a donde vayan recuerden que como buen piscis suelen llamar mucho la atención el problema es que algunas veces descuidan mucho su parte física. Algunas veces te atontas tanto por creer en promesas falsas, renuévate, cambia tu rutina, conoce nuevos amigos y nuevas personas, camina por otros lugares, enfrenta al mundo, ve por tus metas y proyectos, cierra ciclos dolorosos que la felicidad te está esperando pero te estás centrando en cuestiones tan tontas que solo te llevan a los mismos caminos que con el tiempo lo vas perdiendo.

ARIES

Aprende a no jugar y seguir tu camino recuerda que cuando apuntas a una persona 3 dedos más te apuntarán a ti. Posibilidades de encontrarte con ex amor, ni te emociones que solo confirmarás que la vida se ha encargado de hacerle pagar cada daño que hizo en ti y en otras personas, al final e darás cuenta que cada persona tiene lo que sembró. Es importante que decidas hacia donde te diriges, andas bien perdido o perdida y eso a veces te pone de mal humor sin darte cuenta, necesitas saber qué es lo que vas a hacer con tu vida, metas y sueños y qué vas a hacer para lograrlo, ya no creas en palabras sino en hechos, la vida te pondrá en estos días personas en tu camino y tu sabrás quien merece estar a tu lado y quien solo ocupa espacio que podría ser llenado por alguien mejor. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal. Un familiar te dará una satisfacción muy grande. Cuida mucho la parte de la familia y amistad pues podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te gusta esa persona y piensas que tienen futuro date esa oportunidad pues quizás no se te presente una igual en el futuro.

TAURO

No confundas tus sentimientos y pon las cartas sobre la mesa si ya tienes una relación bájales a tus fregaderas, tu pareja no merece un engaño, es mejor hablar con la verdad y cerrar ciclos que no te llevan a ningún sitio.Podría haber mucho estrés laboral, pero lo sacarás adelante, andarás algo tensa o tenso debido a que esperas la resolución de un asunto laboral que te ha traído muy pensativa o pensativo. La llegada de una persona a tu vida en estos días podría llenarte de felicidad pues aprenderás amar la vida y dedicar tu tiempo a ese ser que te robará el corazón. Mantén los pies bien puestos en el piso y no permitas que las actitudes de otras personas te hagan perder el piso u olvidar de dónde vienes. No vuelvas a temer a cometer errores, ten presente que a vida es esto y si no los cometes jamás aprenderás la lección. Llegarán nuevas personas a tu vida que cambiarán mucho tu forma de pensar pues te ayudarán mucho a madurar. Si tienes pareja podrías sentir celos por ciertas actitudes que tu pareja ha tomado y se te hacen raras, si buscas en su celular o red social podrías enterarte de cosas que no te gustarán nada.

GÉMINIS

Aprende a soltar y dejar ir y no aferrarte a algo que no es para ti, no te aferres a algo que no es de tu propiedad, confía en tus cualidades para tener a quien realmente vale la pena y no a cualquier persona. Si ya tienes una relación, viene una situación que los hará caer en discusiones, en la medida que cambien las mentiras por verdades se recuperará la confianza, algunas veces se mienten para no ocasionar problemas, pero al final las mentiras suelen convertirse en una bomba de tiempo. Podrías enamorarte de una amistad y eso se debe a que esa persona te está tratando de una manera muy especial y distinta a como te han tratado las personas que has conocido en los últimos meses. Un viaje se comenzará a planear en próximas fechas, arregla bien las cosas y no mal gastes tu dinero pues podría cancelarse en un último momento. Aguas con una persona de piel blanca de tu trabajo o amistad de un amigo pues podrían estar lanzando comentarios muy fuertes en tu contra, te tienes mucha envidia. Dentro de poco tiempo comenzarás a ver la luz sobre ciertas situaciones por las que has pasado y no han resultado de todo en tu vida, no temas a lo que viene aprende a enfrentar cada situación y recibirla con la mejor cara.

CÁNCER

Entrarás en una etapa en el cual no te costará nada de trabajo decir lo que sientes, andarás de lengua y le dirás a cada cual lo que merece sin importar si lastimas o no a esas personas. Amor del pasado entra a tu casilla para volver a fregar tu existencia, recuerda que si le das entrada a tu vida nuevamente te verás envuelto o envuelta en las mismas situaciones por las que ya pasaste anteriormente y la cual te fregó tanto tu existencia. Cuando te lo propones puedes ser bastante de cuidado pues no mides el miedo y sueles atacar sin importar el daño que causes, ten cuidado pues podrías hacer daño a una persona importante para ti. Es posible que sientas necesidad de buscar a quien se fue, no busques ni pretendas mendigar cariño o amor, la vida te pondrá en muy poco tiempo a la persona correcta para ti. Ten cuidado con tratar de aparentar lo que no eres pues podrías decepcionar a personas que son muy importantes para ti. Hay momentos en que te culpas mucho por errores que no son tuyos ni te pertenecen, ya deja de hacerte daño con esas cuestiones y mejor disfruta lo que la vida te ofrece. El día que aprendas a soltar lo que te lastima y hace daño conocerás el verdadero sentido de la felicidad. Una amistad rompe relación de mucho tiempo. Es posible que sientas que no avanzas en tus sueños, pero recuerda que hasta el más mínimo escalón representa un avance el chiste es no quedarse inmóvil.