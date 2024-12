Mau y Ricky fueron robaros en España: ¿Qué les quitaron?

Ricky Montaner denunció que él y su hermano Mau fueron víctimas de un robo en España. Este sábado, el cantante conto lo que le ocurrió a través de un video en TikTok.

El dúo de hermanos, quienes se encuentran en España para presentarse el próximo 21 de diciembre en Madrid, decidió viajar a Barcelona con la intención de pasar unos días y presentarse en el show de un amigo.

“Estamos aquí en España porque el 21 de diciembre tenemos nuestro primero Starlite en Madrid, que va a ser un show muy especial. Queríamos venirnos un par de días antes a sorprender en Barcelona porque un amigo nuestro toca esta noche”, cuenta Ricky.

Al llegar a la estación de tren, mientras cargaban una camioneta con los equipos para el show, los cantantes y su equipo decidieron ir a una plaza cercana para hablar y disfrutar del buen tiempo que hacía en la ciudad.

“Estábamos jangueando alrededor de la camioneta. Hace día rico y estábamos en la placita que está ahí”, dice el cantante, quien cuenta que, mientras conversaba con su equipo, notó que una persona se acercó a la camioneta.

“Veo que se acerca un pana a la camioneta y abre la puerta de adelante, se asoma, y abre la de atrás y veo que saca un bolso. Me digo: ‘esto ya está como medio sospechoso’. Me paro para acercarme y veo que tiene como un scooter eléctrico. Y le grito: ‘Mi pana, mi pana, mi pana’ y veo que se monta en el scooter y empecé a grita: ‘Me están robando’”, cuenta Ricky.

De inmediato, el cantante corrió para perseguir al ladrón, pero no pudo alcanzarlo. “Empiezo a salir corriendo. El tipo cruza a la izquierda y se metió en el trafico y ya no pude pasar”.

Sin embargo, el cantante pidió ayuda e intento perseguirlo en auto junto a sus compañeros. “Dije ‘montémonos en la camioneta para perseguir a este pana’. Fuimos como a cuatro lugares donde nos marcaba (el GPS) y terminamos en un edificio donde seguía diciendo (el GPS) que estaba ahí adentro”.

Sin dudarlo, llamaron a la policía para que los ayudara a recuperar sus pertenencias, pero no tuvieron éxito. “Por ley si tocan la puerta y no abren, la policía no puede entrar. Estuvimos parados media hora afuera y nadie salió. Ahí se acaba la triste historia”, lamentó Ricky.

Entre las cosas que les robaron estaban unos micrófonos y una laptop.

Ricky Montaner finalizó su video con una reflexión: “Lección del día: no robes y no te dejes robar”.