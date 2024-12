Mujer que acusó a Jay-Z de abuso sexual confiesa errores en su versión

La mujer que acusó a Jay Z de abuso sexual, cuando tenía 13 años durante una fiesta de “llena de celebridades”, admitió -en una reciente entrevista para NBC News- inconsistencias en su versión debido a recuerdos difusos.

Las acusaciones se relacionaban con un supuesto incidente ocurrido tras los MTV Video Music Awards del año 2000. Sin embargo, durante la conversación, la mujer señaló tres inconsistencias clave en su historia, lo que ha llevado a una escalada de tensiones legales y mediáticas.

A raíz de las declaraciones de la mujer, oriunda de Alabama, el abogado de Jay Z, Ale Spiro, solicitó la desestimación rápida del caso, argumentando el daño continúo a la reputación de su cliente.

En el documento judicial, obtenido, en exclusiva, por Page Six, el abogado afirmó que “las sorprendentes revelaciones públicas” respaldan la petición de su cliente.

Jay-Z y Sean “P. Diddy” tienen una amistad de muchos años.

Crédito: AP Photo/Kevork Djansezian.

¿Qué dijo durante la entrevista?

“Sinceramente, lo que está más claro es lo que me pasó a mí y el camino que tomé para llegar a lo que me pasó. No todos los rostros están tan claros”, dijo la mujer al medio sobre la falta de claridad de sus afirmaciones. “Así que he cometido algunos errores. Puede que me haya equivocado al identificarme”, expresó.

Las declaraciones de la mujer, identificada como Jane Doe en los documentos judiciales, incluyen contradicciones sobre eventos específicos, como la afirmación de que su padre la recogió tras el supuesto incidente, lo cual él no recuerda, y un encuentro con el músico Benji Madden, quien según su representante estaba de gira en otro lugar del país en ese momento.

A pesar de esto, Doe está segura de seguir adelante con su demanda y que continuará con sus acusaciones generales. En un primer testimonio, incluyó solo a Diddy Combs, pero -el fin de semana- mencionó que Jay Z también estuvo presente.

En un intento por demostrar su credibilidad, incluso ofreció someterse a una prueba de detección de mentiras.

"Siempre debes defenderte y ser tu propia voz", declaró en la entrevista. Mujer que demandó a Jay Z por abuso sexual

Jay Z lo califica como un “intento de chantaje”

Los abogados de Diddy han mantenido su inocencia desde que está en la cárcel. Sobre esta situación, el abogado de Combs le dijo -en exclusiva- a Page Six que “Hoy, por segunda vez esta semana, un demandante de Buzbee ha sido expuesto”.

Mientras que Jay Z celebró estas nuevas declaraciones de la demandante y está dispuesto a “limpiar” su imagen, como indicó al mismo medio de comunicación.

Calificó el caso como un “intento de chantaje” y añadió: “Este incidente no ocurrió. Este abogado presentó una denuncia falsa en mi contra con el objetivo de conseguir dinero y fama”.

