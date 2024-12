Jay-Z y Sean ‘Diddy’ Combs son acusados de abuso sexual de una menor de 13 años en el 2000

Jay-Z y Sean ‘Diddy’ Combs están bajo el escrutinio público tras ser acusados de abuso sexual de una menor de 13 años en el año 2000.

La noticia fue reportada por NBC News, que destaca las serias acusaciones presentadas en una demanda civil en Nueva York. Según el reporte, el incidente supuestamente tuvo lugar en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards de ese año.

La acusadora, identificada como ‘Jane Doe’, afirma que fue llevada a la fiesta por un conductor que la convenció de unirse al evento, diciéndole que trabajaba para Combs. Una vez en la fiesta, que estaba llena de celebridades y un ambiente de excesos, ‘Jane Doe’ fue obligada a firmar un documento que ella creía era una especie de acuerdo de confidencialidad sin recibir copia alguna.

En los documentos judiciales, se describe cómo ‘Jane Doe’ se sintió mareada y decidió retirarse a descansar en una habitación. Fue entonces cuando los informes afirman que Combs y Jay-Z entraron al cuarto y la agredieron sexualmente. Según la demanda, la menor intentó resistirse golpeando a uno de los hombres, pero no pudo detener los abusos.

“Me sentía atrapada y asustada”, declaró ‘Jane Doe’ en su testimonio. “Intenté resistirme, pero no pude detenerlos. Me defendí como pude, pero no pude escapar de la situación.”

La demanda, presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también destaca la vulnerabilidad de la menor al momento de los hechos. ‘Jane Doe’ describe que fue drogada con una bebida ofrecida en la fiesta, lo que complicó aún más su capacidad de respuesta y juicio. La acusadora está buscando daños no especificados bajo las leyes de protección contra la violencia motivada por género de Nueva York.

NBC reporta que, hasta el momento, los representantes legales de Jay-Z y Sean Combs no han respondido a las solicitudes de comentarios de NBC News sobre las acusaciones. Sin embargo, Jay-Z emitió un comunicado publicado en la cuenta de su sello disquero, Roc Nation, en el que niega rotundamente cualquier tipo de involucramiento y califica la situación como un “intento de extorsión” llevado a cabo por el abogado Tony Buzbee.

En el comunicado, Jay-Z aclaró que la misiva enviada por Buzbee no era más que una estrategia para presionarlo mediante el uso de las acusaciones en su contra y el escrutinio público.

Jay-Z rechazó cualquier insinuación de que aceptarían un acuerdo financiero bajo coacción y enfatizó que las acusaciones deberían ser tratadas de manera justa y adecuada en un tribunal criminal, no en uno civil. Este intento de extorsión fue descrito como un intento de lucrar con la notoriedad mediática y dañar la reputación del artista.

¿Cómo afectan estas acusaciones a la familia de Jay-Z?

En el comunicado, Jay-Z expresó su profunda preocupación por el impacto que esta situación tendría en su familia, particularmente en su esposa Beyoncé y en sus hijos.

Explicó que tendrían que abordar las acusaciones y la intensa atención mediática con sus hijos, un desafío aún mayor debido a la edad de Blue Ivy. Jay-Z enfatizó la importancia de proteger la inocencia de su hija y garantizar que comprendiera el verdadero significado de las acusaciones y cómo enfrentarlas adecuadamente en un entorno tan público.

El comunicado de Jay-Z:

“Mi abogado recibió un intento de extorsión, llamado una carta de demanda, de un ‘abogado’ llamado Tony Buzbee. Lo que había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y la vigilancia pública me harían querer llegar a un acuerdo. ¡No, señor! ¡Tuvo el efecto contrario! ¡Quiero exponerlo de la manera más pública posible como el fraude que eres! ¡Así que no, no te daré ni un solo centavo rojo!

Estas acusaciones son tan atroces que imploro que presente una denuncia criminal, no una civil. ¡Quién sea que cometa tal crimen contra un menor debería estar encerrado! ¿No estarías de acuerdo? Estos presuntos víctimas merecerían una justicia real si ese fuera el caso.

Este abogado, sobre el que he hecho algo de investigación, parece tener un patrón de estas tipos de teatrales. No tengo idea de cómo has llegado a ser un ser humano tan deplorable, Sr. Buzbee, pero te prometo que he visto a tu tipo muchas veces. Estoy más que preparado para lidiar con tu tipo. ¿Afirma ser marino?! Los marines son conocidos por su valor, tú no tienes ni honor ni dignidad.

Lo único que me duele es por mi familia. Mi esposa y yo tendremos que sentar a nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en que seguramente sus amigos verán la prensa y preguntarán sobre la naturaleza de estas afirmaciones, y explicar la crueldad y la avaricia de las personas. Lamento otra vez la pérdida de la inocencia. Los niños no deberían tener que soportar tal cosa a su edad temprana. Es injusto tener que tratar de entender grados inexplicables de malicia destinados a destruir familias y espíritu humano.

Mi corazón y apoyo van a verdaderas víctimas en el mundo, que tienen que ver cómo su historia de vida se viste con un disfraz para la rentabilidad por este ‘ambulance chaser’ con un traje barato.

Te has equivocado gravemente al pensar que todos los ‘celebrities’ son iguales. No soy de tu mundo. Soy un joven que salió del proyecto de Brooklyn. No jugamos estos tipos de juegos. Tenemos códigos muy estrictos y honor. Protegemos a los niños, parece que tú explotas a las personas para beneficio personal.

Solo tu red de conspiradores, falsos físicos, creerán las idioteces que has lanzado contra mí que, de no ser por la seriedad de las posibles consecuencias para los niños, serían risibles. Espero mostrarte lo diferente que soy.”

