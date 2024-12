Carlo Ancelotti “satisfecho” luego del empate ante el Rayo

El Real Madrid dejó escapar una oportunidad para escalar, al menos momentáneamente, hasta el primer lugar de la clasificación de LaLiga al sacar un empate en su visita al Rayo Vallecano (3-3), que a pesar de todo dejó “satisfecho” al director técnico merengue, Carlo Ancelotti.

El cuadro merengue, que todavía tiene pendiente un partido por disputar ante el Valencia, quedó con 37 puntos en el segundo puesto de la clasificación apenas a uno del cuadro catalán que este domingo se enfrenta ante el Leganés en casa en el cierre de la jornada 17 del campeonato español.

“Hay empates y empates. Este es el empate de un equipo solidario, que ha luchado y competido. Hemos hecho algunos errores, pero estamos en la buena línea. Salgo satisfecho”, comentó el estratega italiano en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado este sábado en Vallecas.

El director técnico italiano Carlo Ancelotti dando indicaciones durante el encuentro que el Real Madrid disputó ante el Rayo Vallecano este sábado en Vallecas. Crédito: Juanjo Martín | EFE

Para “Carletto” fue clave no haber perdido un partido que se complicó para el actual campeón de la Liga que no estuvo fino en la definición a pesar de haber marcado tres tantos cortesía del uruguayo Federico Valverde, el inglés Jude Bellingham y el brasileño Rodrygo.

“El partido estaba perdido, lo hemos recuperado, nos ha faltado un poco de contundencia en el área, pero ha sido un buen partido, hemos hecho una hora muy bien, 45 minutos muy bien. El equipo ha jugado hasta el 3-2 muy bien, hemos creado un montón de oportunidades”, agregó el DT italiano.

Este resultado es el cuarto empate para el Real Madrid esta temporada en la que el cuadro merengue vivió un comienzo irregular que incluyó igualadas ante Mallorca y Las Palmas que le permitieron al FC Barcelona tomar distancias en la cima de la clasificación que se ha ido recortando.

El brasileño Rodrygo anotó el tercer gol para el Real Madrid que soñaba con una gran remontada que se esfumó con el tercer tanto del Rayo Vallecano. Crédito: Juanjo Martín | EFE

“Me afectaron mucho esos empates, era difícil pensar que en diciembre estaríamos así. Hemos empezado el partido hoy sin muchos titulares, siete, y los otros han competido muy bien. Cuando vuelvan todos, el equipo será mucho mejor”, señaló confiado el experimentado estratega.

Ancelotti también se refirió a la situación de Vinícius Júnior quien ingresó en el segundo tiempo y fue protagonista de una jugada que para el director técnico italiano era un penal que le hubiese cambiado el destino al partido pero que no fue sentenciado por el árbitro principal, Juan Martínez.

“El penalti me pareció muy claro”, soltó sobre la jugada en particular que no se pitó. “No ha jugado porque había jugado 90 minutos después de su lesión. Ha cumplido y ha tenido oportunidades”, agregó sobre la decisión de utilizar al brasileño durante menos de la última media hora de juego.

