Hansi Flick pide “cien por ciento concentración” al FC Barcelona

El FC Barcelona recibe este domingo al Leganés en un partido en el que aunque el entrenador alemán Hansi Flick no podrá estar presente debido a una sanción, le pidió a sus jugadores que no bajen la guardia para mantener su dominio en la clasificación de LaLiga.

El estratega, quien fue castigado con dos partidos por su comportamiento en el empate ante el Betis (2-2) en la pasada jornada del torneo español le restó peso a su castigo y se enfocó en conseguir dejar los tres puntos en casa para seguir al frente de la tabla de posiciones ante la presión del Real Madrid.

“Al equipo le he dicho que todo depende de nosotros, que todo depende de si jugamos al 100% concentrados”, dijo el alemán este sábado previo al partido contra el cuadro ‘pepinero’ correspondiente a la jornada 17 del campeonato español donde son líderes con 38 puntos, dos más que el Madrid.

“Todos los equipos intentan encontrar nuestra debilidad, eso es normal, y mañana (domingo) van a pelear hasta el final para intentar obtener algún punto. Quiero que el equipo esté 100% concentrado, quiero que respeten al contrincante, pero debemos jugar nuestro partido con nuestro estilo”, agregó.

En relación a su castigo, Hansi Flick no quiso caer en polémicas aunque reconoció que no está acostumbrado a este tipo de sanciones y pidió que sean igual de severos en otras situaciones cuando involucren a otros entrenadores dejando ver que hay algún ensañamiento por ser el FC Barcelona.

“Acepto la roja. Me sabe mal, pero esta es una liga diferente a las que yo estaba acostumbrado (Bundesliga). Acabo de llegar y ya me he llevado mi tarjeta. Lo acepto, pero quiero que los árbitros decidan de la misma manera en todos los partidos, también con relación a otros banquillos”, dijo.

Enfocado en el Leganés

Hansi Flick no quiso adelantar si habrá algunos cambios en el once titular del FC Barcelona tomando en cuenta que su próximo compromiso, el último de este 2024, será ante el Atlético de Madrid otro de los equipos que están peleando por la cima de LaLiga ubicándose a tan sólo tres puntos de los catalanes.

“Mañana jugamos en contra el Leganés y todavía no estamos pensando en el partido contra el Atlético. Hay que tomar decisiones con los jugadores que han jugado los últimos partidos. Tenemos también a jugadores de altísimo nivel en el banquillo y está muy bien tener piernas frescas en el campo”, apuntó.

En ese mismo orden de ideas el alemán tampoco confirmó si el defensor uruguayo Ronald Araujo estará desde el comienzo este domingo aunque sí dejó claro que espera que pueda tener algunos minutos de juego en su regreso tras su larga lesión que no le ha permitido jugar por primera vez esta temporada.

“No estoy seguro de que vaya a salir en el once inicial, pero mi plan es que juegue mañana algunos minutos. Cuántos, no lo sé”, soltó el alemán.

