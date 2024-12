Carlo Ancelotti confirma presencia de Kylian Mbappé en la Intercontinental

En el Real Madrid respiraron después de que se conociera que las molestias físicas sufridas por Kylian Mbappé esta semana durante un partido de Champions League no son de gravedad por lo que la presencia del astro francés en la Copa Intercontinental no está comprometida.

Así lo reveló el entrenador merengue, Carlo Ancelotti, quien señaló que si bien el delantero no será de la partida este fin de semana ante el Rayo Vallecano por LaLiga, sí formará parte de la expedición blanca a Qatar a la espera de que pueda estar al cien por ciento para el partido del miércoles 18 de diciembre.

“Lo de (Kylian) Mbappé no es algo muy serio, no va a estar en el partido (vs. Rayo). Viajará con nosotros a Qatar, a ver si no hay riesgo y puede jugar o estar en una parte del partido. Viaja porque pensamos que se puede recuperar a tiempo de la lesión”, comentó el técnico italiano.

View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid) El reporte médico de Kylian Mbappé publicado en las redes sociales del Real Madrid el jueves.

Kylian Mbappé se lastimó esta semana durante la victoria del Real Madrid ante el Atalanta (2-3) en un partido disputado el martes y correspondiente a la sexta jornada de la Champions League en la que el francés abrió el marcador para el cuadro blanco. Vinícius Júnior y Jude Bellingham también marcaron.

La estrella blanca sintió un dolor en la pierna izquierda y terminó siendo sustituido antes de completar el primer tiempo (m.36). Aunque el francés abandonó el campo por sus propios medios, en principio se especuló que podría ausentarse por varios encuentros con el Real Madrid.

“Ha trabajado bien, ha descansado y se ha visto, porque su rendimiento en los últimos tiempos ha mejorado mucho. Afortunadamente no es una lesión de larga duración, creo que no va a perder lo que ha conseguido recientemente”, dijo Ancelotti sobre Mbappé quien ha sido cuestionado esta temporada.

Kylian Mbappé siendo atendido por el cuerpo médico del Real Madrid durante el partido ante el Atalanta. Crédito: MICHELE MARAVIGLIA | EFE

“Confiado” en hacer un buen partido

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también habló sobre lo que será el partido de este sábado en casa de Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga, en donde el cuadro merengue buscará sumar los tres puntos ante un rival que complicado.

“Nos ha costado los últimos años contra este rival porque juega bien, intenso en su casa. Tenemos confianza en hacer un buen partido, el equipo ha recuperado bien, hemos tenido un día más para recuperarnos. Vamos con toda la ilusión del mundo para sacar tres puntos”, soltó el italiano.

El Real Madrid, que todavía tiene un partido pendiente ante el Valencia, se encuentra en el segundo puesto de la clasificación del campeonato español con saldo de 11 victorias, tres empates y un par de derrotas para un total de 36 puntos, dos menos que el FC Barcelona, líder de la tabla de posiciones.

