“Estoy entero”, dijo Lula al salir del hospital tras cirugía

O presidente Lula (PT) fez sua primeira aparição pública neste domingo (15), depois de ter sido internado no início da semana em decorrência de uma hemorragia intracraniana. "Confesso que fiquei um pouco assustado com a quantidade de líquido na cabeça", afirmou o presidente durante coletiva de imprensa realizada por sua equipe médica no Hospital Sírio-Libanês. Em sua fala, Lula agradeceu aos médicos que cuidaram de sua saúde durante seu período de internação. O chefe do Executivo ficará em São Paulo até quinta-feira (19) para novos exames.