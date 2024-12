Henry Martín: “Al América jamás se le puede dar por muerto”

Henry Martín dejó escapar todas las emociones contenidas a lo largo de una temporada donde vivieron un sinfín de dudas tanto de la propia afición americanista como por parte del gran sector de la prensa y por eso con el título de tricampeón en todo lo alto expuso que: “Al América no se le puede dar nunca por muerto”.

Entrevistado al finalizar del encuentro, el capitán de las Águilas expuso que: “A lo largo de la temporada nos sobrepusimos de lesiones, de un estadio propio, de críticas y por esa razón insisto a este equipo jamás se le puede dar por muerto, nosotros somos los únicos que sabíamos que podíamos lograr cosas importantes y aquí está el resultado”.

"Estoy contento, demasiado feliz, a mi edad jamás pensé que lograría algo así con América"



Henry resaltó que: “Esto jamás lo pensé vivir a mi edad, estoy muy contento, nunca lo pensé desde mi llegada al América, creo que se fueron dando las cosas y ahora estoy seguro de que todos somos leyendas en este equipo”.

Martín insistió en que: “Fue muy difícil, anteriormente nos daban todos por muertos durante el torneo, no estábamos bien, tampoco estábamos completos, no teníamos casa, todo el torneo hemos jugado fuera, han sido momentos muy difíciles, pero esa es la grandeza del América, la grandeza de sobreponerse a todo. Venir a un estadio complicado, contra un rival muy difícil, hacer lo que se hizo hoy me hace estar orgulloso del equipo, del hambre, la ambición de trascender, de querer más, todo eso te lo contagia este escudo”.

Martín también tuvo tiempo para decir que en toda su trayectoria en el América siempre ha tenido que imponerse a los cuestionamientos: “Desde mi llegada al América siempre he tenido que demostrar que podía, dijeron que no tenía el nivel y el trabajo me ha permitido salir adelante, demostrar en la cancha mi capacidad”.

El delantero originario de Yucatán expuso que: “Sin duda el tricampeonato es la demostración de que este grupo se impuso a todo, de que el ambiente es tremendo, de que todos nos propusimos a jalar parejo, a seguir adelante contra todo y contra todos”.

Henry añadió también que: “Es una felicidad que no tiene palabras, es el ejemplo de que cuando te pones un objetivo eres capaz de imponerte a todas las adversidades, creo que nos impusimos a muchas cosas, a críticas de la prensa que siempre cuestionó con fuerza todo, también a las críticas que nos hizo nuestra propia afición, dijeron que ya estábamos acabados, de que no iba a pasar nada y aquí estamos felices festejando”.

El momento en que Henry Martín levanta la 16 y el Tricampeonato del América😭💛

Para finalizar dijo que:”Este equipo no tiene tiempo para pensar en grandes festejos, ya viene el próximo torneo y tenemos que estar listos para seguir luchando por todo, creo que es parte de lo que se vive en esta organización, de los retos y las metas que siempre se tienen aquí”.

