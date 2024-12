Se da a conocer un dueto que grabaron Prince y Kylie Minogue en 1992

A más de ocho años de la muerte de Prince, se ha dado a conocer una canción que el artista grabó con Kylie Minogue, titulada “Baby Doll” y que fue escrita en 1992.

Según lo que contó Minogue a Zane Lowe en 2020, ella y Prince se reunieron durante la visita de éste a Australia. Él le preguntó si tenía letras para alguna canción, y después le envió a su departamento un cassette con la música en la que había estado trabajando.

“Él dormía cuatro horas por noche o algo así, y simplemente creaba cosas las otras 20 horas del día”, dijo Kylie, quien rechazó la idea de grabar la canción, que finalmente se dio a conocer en un canal de YouTube este lunes.

El periódico The Sun informó que Kylie Minogue “está tan desconcertada como todos los demás sobre el origen de la canción. Cualquier filtración es molesta, pero es bueno para los fans saber finalmente cómo suena”. Los derechos del track pertenecen a los herederos de Prince, por lo que no se sabe si llegará a comercializarse como sencillo.

En 1992 Kylie Minogue promocionaba el álbum Let’s Get To It, mientras que Prince estaba en su gira Diamonds And Pearls. “Baby Doll” formaría parte de una colección de tracks inéditos titulada Diamonds & Love, que sería lanzada en 2022, pero el plan fue cancelado.

