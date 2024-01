Se prepara una obra de teatro musical basada en la película “Purple Rain” de Prince

“Purple Rain”, la película protagonizada por Prince que fue un éxito de taquillas en 1984, ahora será adaptada en teatro, en una obra musical dirigida por Lileana Blain-Cruz. El libreto será escrito por Branden Jacobs-Jenkins.

El argumento gira en torno a The Kid (que en la cinta fue interpretado por Prince), un cantante que vive en Minneapolis y es líder de un grupo llamado The Revolution. Se gana la vida en un club nocturno y está interesado en una chica, Apollonia, quien forma parte de la banda de Morris Day, su rival. The Kid debe lidiar también con problemas familiares y enfrentar a su padre, un hombre alcohólico que no confía en el talento del joven.

El soundtrack de “Purple Rain” fue también un éxito en ventas, generando sencillos muy populares, como “When Doves Cry”, “Let’s Go Crazy” y la canción tema. A pesar de que Prince (quien falleció en 2016) actuó en otras dos películas –“Under The Cherry Moon” de 1986 y “Graffitti Bridge” de 1990 (secuela de “Purple Rain”)-, éstas no tuvieron tanto impacto en el público.

Ahora, se planea que con esta adaptación las nuevas generaciones conozcan la obra más famosa del cantante. Las compañías The NorthStar Group y Primary Wave Music producirán la puesta en escena, y en un comunicado expresaron su entusiasmo por este nuevo proyecto: “No podemos pensar en un tributo más apropiado para honrar a Prince y el legado de “Purple Rain” que con esta adaptación teatral de la historia tan querida por el público. Estamos encantados con nuestros socios de Broadway y nuestro equipo creativo, que están aportando el enfoque teatral a la historia ficticia original de la película. Esperamos ansiosamente que una nueva generación descubra “Purple Rain”, y que los fans del filme y el álbum originales experimenten su poder una vez más, esta vez en vivo”.

La actuación de Prince en “Purple Rain” fue bien recibida por la crítica, y el álbum de la película permanece como un clásico de los años 80. El artista ganó el premio Oscar por la canción “When Doves Cry”, que ocupó el primer lugar en la lista Hot 100 de Billboard durante cinco semanas, convirtiéndose en la canción del verano en 1984.

Sigue leyendo: