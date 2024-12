Activistas temen impunidad de agentes del orden acusados de abuso policíaco

El nuevo fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman anunció su intención de prescindir de los servicios del fiscal especial Steve Middleton, encargado de buscar cargos criminales en contra de policías y alguaciles involucrados en la muerte controversial de algunas personas y residentes angelinos.

En una declaración al diario LATimes, Hochman indicó que ya no serán necesarios los servicios del fiscal Middleton.

Esto provocó algunas reacciones de preocupación entre varios activistas del condado, quienes dudan que pueda haber justicia cuando algún agente del orden se exceda en sus funciones o abuse de la fuerza para someter a las personas.

Earl Ofari Hutchinson, presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles, consideró que el despido del fiscal especial por parte de Hochman equivale “a hacerse de la vista gorda ante la mala conducta policial, ante el abuso sin sentido por parte de la policía contra afroamericanos y latinos”.

“Esto envía el horrible mensaje de que el enjuiciamiento de los policías que hacen un uso excesivo y sin sentido de la fuerza letal tendrá poca o ninguna prioridad”, declaró Hutchinson a La Opinión.

El activista afroamericano y líder de derechos civiles precisó que la “línea dura” de Hochman y su postura sobre la ley y el orden apuntan “[preocupantemente” a la renuencia de su oficina para responsabilizar a los agentes de policía por el uso excesivo de la fuerza letal.

Nathan Hochman nuevo fiscal del condado de LA. Crédito: Agustín Durán | Impremedia

“La pregunta apremiante ahora es qué hará Hochman para asegurarle al público que será tan duro con la violencia policial como con el crimen común”, afirmó Hutchinson.

¿Casos desechados?

Middleton es un exfiscal federal que litigó la violación de derechos civiles del motorista afroamericano Rodney King en 1991, apaleado brutalmente por cuatro policías: Stacey C. Koon, Theodore J. Briseno, Timothy E. Wind y Laurence Powell. Su absolución provocó los mayores disturbios raciales en la historia de Los Ángeles, en 1992.



El flamante fiscal fue contratado en 2021 por el exfiscal George Gascón.

El contrato de Middleton expira en junio de 2025, pero mientras tanto investigaba varios casos perturbadores como la muerte de Brendon Glenn, un indigente que fue abatido a balazos por un agente del LAPD, en 2015, en Venice Beach; y el asesinato de Héctor Morejón, en abril de 2015, quien estaba desarmado y recibió un disparo por la espalda, por parte de un policía de Long Beach.

“Hemos determinado que no se puede probar más allá de una duda razonable de que el tiroteo de Morejón por parte de [Jeffrey] Meyer fue ilegal”, concluyó en ese tiempo la exfiscal Jackie Lacey, en un reporte enviado a Robert Luna, entonces jefe de policía de Long Beach.

El fiscal federal Middleton también indagaba el asesinato de Ricardo Díaz Zeferino, el 2 de junio de 2013, quien fue abatido por la policía de Gardena. La policía quería evitar a toda costa que se difundieran los videos del asesinato. Zeferino estaba desarmado cuando le ayudaba a su hermano a buscar la bicicleta que le habían robado.

El otro caso es la muerte de Christopher Deandre Mitchell, en 2018, a manos de los policías Anthony Chávez y Matthew Concannon.

No está claro si la oficina de Hochman pedirá a las cortes que los cuatro casos sean desestimados.

‘Absoluta impunidad’

“Nos estábamos preparando para el juicio de los dos policías que mataron a Christopher Deandre” declaró a La Opinión, Melina Abdullah, cofundadora del movimiento Black Lives Matter en Los Ángeles. “Creemos que, si abandonan el caso, sería una tremenda injusticia”.

Melina Abdullah añadió que los grupos de defensa civil también esperaban que el autor de la muerte del vagabundo Brandon Glenn haya sido considerado por el exfiscal Middleton para enfrentar un cargo de asesinato, y el fiscal federal Lawrence Middleton “fue muy minucioso en su investigación para preparar ambos casos”.

Pero, de ser desestimados los casos, para Abdullah cree que “es un indicador de que sabemos que [Nathan] Hoffman ha sido comprado y pagado por asociaciones de policías y asociaciones de fiscales. Eso es endurecedor, triste y decepcionante. Creo que la intención de Hoffman es nunca responsabilizar a la policía…, él es alguien que cree en la inmunidad absoluta de la policía como Donald Trump”.

Para que se garantice que las acciones penales contra agentes de policía no sean desestimadas ni socavadas por las acciones del nuevo fiscal de distrito, la catedrática de Cal State Los Angeles, dijo: “No debería haber ningún lugar al que vaya y donde la gente no lo confronte”.

“Tenemos que exigir que la policía rinda cuentas, y para eso tenemos que seguir organizándonos”, aseveró. “Y, tenemos que recordarle a Nathan Hochman que su mandato va a ser de muy corta duración, porque no queremos volver a ver su nombre después de que lo expulsemos de la oficina”.

Melina Abdullah destacó que la sociedad verá la dureza de la aplicación de la ley contra las minorías.

“Estamos volviendo a esos días de la ley de tres delitos y fuera [three strikes and you’re out], y será pero, porque tenemos una especie de luz verde tanto a nivel federal con Donald Trump y a nivel local, en el condado de Los Ángeles”, añadió.

“Y sí, creo que estamos llegando a los días en los que la policía también comprende que puede matar con absoluta impunidad, y debo decir que, con esto, la única solución es organizarse y hacer un llamado a la acción, estar dispuestos a luchar contra él [Nathan Hochman] y buscar otras formas de responsabilizar a los policías que abusan de nuestra gente”.

‘Triste y decepcionante’

Hochman rechaza políticas generales de encarcelamiento masivo

La Opinión envió una serie de preguntas a la oficina del fiscal de distrito, Nathan Hochman para responder a unos señalamientos sobre su política ahora como nuevo fiscal del distrito de Los Ángeles. Sus respuestas vienen en itálicas.

Si el fiscal de distrito Nathan Hochman rescinde el contrato del señor Lawrence Middleton, ¿desestimará los casos penales contra los agentes de policía que mataron a personas de raza negra y de color, presumiblemente mediante el uso excesivo de fuerza letal?

“La oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles tiene una División de Integridad del Sistema Judicial que seguirá responsabilizando a los agentes del orden si infringen la ley. La oficina no tolerará conductas criminales por parte de aquellos a quienes confiamos para hacer cumplir la ley y mantener seguras a nuestras comunidades”.

Bajo el mandato de la exfiscal Jackie Lacey, -ligada a Hochman- no presentaron cargos criminales contra los policías que investigaba Lawrence Middleton, de acuerdo a información recibida por La Opinión.

¿Pueden las minorías del condado de Los Ángeles esperar un encarcelamiento masivo durante la administración del señor Hochman?

“La oficina del Fiscal de Distrito está comprometida con un enfoque individualizado de la seguridad pública y rechaza enfáticamente las políticas generales que en el pasado han llevado al encarcelamiento masivo y altas tasas de reincidencia.

Bajo la dirección del fiscal de distrito Hochman, los fiscales de la oficina analizan cada caso individualmente para determinar quién es una verdadera amenaza a la seguridad pública y debe ser encarcelado y quién no, como los delincuentes no violentos por primera vez, para quienes el servicio comunitario o un [programa] alternativo. El programa puede ser el mejor camino para que paguen su deuda con la sociedad”.

¿Pueden los angelinos esperar justicia real en el sistema de justicia penal?

“La máxima prioridad de la oficina del Fiscal de Distrito es buscar justicia para las víctimas y la rendición de cuentas para los delincuentes, al mismo tiempo que se hace cumplir la ley de manera justa y consistente.

Esto incluye implementar una reforma eficaz de la justicia penal a través de una intervención compasiva que proporcione un camino hacia el éxito para los delincuentes no violentos por primera vez.

Si a estas personas se les da la oportunidad de elegir el camino correcto, estos delincuentes pueden permanecer fuera del sistema de justicia penal por el resto de sus vidas y hacer que las comunidades sean más seguras para todos.

¿Qué va a pasar con los casos de personas que fueron encarceladas por un delito que no cometieron? ¿El fin de las exoneraciones con fiscal de distrito Hochman?

“La Unidad de Integridad de Condenas de la oficina sigue siendo una parte importante de la oficina. No se hace justicia cuando la persona equivocada está tras las rejas. Cuando la oficina determina que una persona es inocente y ha sido encarcelada injustamente, los fiscales buscarán enérgicamente su exoneración.

¿Puede confirmar si ya despidió a todos los miembros del Consejo Asesor Latino?

“Ningún miembro del consejo asesor ha sido despedido. La oficina está comprometida a trabajar con grupos comunitarios para encontrar soluciones efectivas a los desafíos de seguridad pública y crear un Los Ángeles seguro y próspero que aborde las preocupaciones de todos los miembros de la comunidad”.

Contrario a esta afirmación, un miembro del Comité Asesor Latino de la fiscalía de distrito que pidió no ser identificado, dio a conocer a La Opinión un correo electrónico enviado el 12 de diciembre por Priscilla Musso, la nueva directora de proyectos especiales que supervisa las juntas asesoras: “En este momento, suspenderemos cualquier reunión adicional del consejo asesor”.

“Estimado señor {X] gracias por su servicio en la Junta Asesora Latina. En este momento estaremos reconstituyendo todas las juntas asesoras. Usted es bienvenido a volver a reaplicar cuando la solicitud esté disponible”.

Franky Carrillo, quien pasó 20 años encarcelado por un asesinato que no cometió y quien era parte de ese grupo de asesores de la fiscalía de distrito, consideró que la salida de Lawrence Middleton va a ser un duro golpe para los derechos civiles de latinos y afroamericanos.

“Así es. Hay muchos asuntos [de asesinatos de personas por parte de la policía] en el este de Los Ángeles, donde están balaceando a muchas más personas de color”, dijo. “Si se va [Middleton] de esa oficina, va a ser un problema”.

Por su parte, Adela Barajas, fundadora de Life After Uncivil Ruthless Acts (LAURA), una organización sin fines de lucro dedicada a aumentar la calidad de vida de los residentes en el sur de Los Ángeles, y quien era parte del Comité Asesor Latino de la fiscalía, recordó que, en un foro del entonces candidato Nathan Hochman, ella le pregunto directamente que si ganaba la elección se desharía de los comités asesores.

“¡Claro que no ¡ respondió él. Creo que son muy importantes para la comunidad”, fue la presunta respuesta de Nathan Hochman. “Pero cuando recibí un correo de su oficina me di cuenta de que lo que había dicho era falso, aunque al mismo tiempo dicen que va a volver a elegir a la gente. Yo soy franca y solamente quiero que me dejen trabajar en favor de las víctimas”.

¿Cuántos clérigos ya dimitieron del llamado Primer Consejo Asesor Interreligioso?

“La oficina no tiene comentarios”, respondió Zara Lockshin, portavoz de la oficina de Nathan Hochman.

Sobre esta respuesta, la doctora Melina Abdullah, catedrática de Cal State Los Angeles y fundadora de Black Lives Matter en Los Ángeles, expresó a La Opinión: “Lo que sé hasta ahora es que varios clérigos han dimitido. El Consejo Consultivo Afroamericano está siendo desmantelado”.