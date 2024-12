JM Márquez dice que el exceso de confianza le pasó factura a Munguía

Juan Manuel Márquez aseguró que el exceso de confianza le pasó factura a Jaime Munguía frente a Bruno Surace y por eso perdió sorpresivamente por nocaut el pasado fin de semana en el Estadio Caliente de Tijuana, México.

En declaraciones a ProBoxTv, Dinamita Márquez cree que Munguía perdonó a Surace en el segundo round para ofrecer espectáculo y también afirmó que el mexicano no se preparó de la mejor forma porque se veía un poco pasado de peso.

“Creo que eso fue lo que le pasó a Jaime Munguía, la confianza en exceso fue la que lo hizo cometer errores, lo hizo fallar en algunos puntos de cada uno de los rounds. (…) Cuando tienes la oportunidad de terminar las peleas no hay que pensarlo, no hay que tener la confianza de decir ‘lo voy a dejar otros dos rounds porque no quiero terminar temprano la pelea, ¿para qué? Para ofrecer el espectáculo’. Pero dice el dicho ‘el que perdona pierde’”, dijo.

Momento exacto en el que Bruno Surace noquea a Jaime Munguía. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Hay que recordar que Munguía lo mandó a la lona en el segundo episodio y creo que era momento para tirar y aprovechar y por qué no decirlo, noquear. (…) Creo que Surace no es un peleador fácil, fue un peleador que le demostró cada vez que ya lo atacaba regresaba tirando golpes y creo que eso también no le dio tanta la confianza a Munguía de meterse de lleno, de tirarse a fondo. Pero creo que nunca hay que perdonar, porque el que perdona pierde, como dicen. Fue una gran sorpresa de Surace haciéndole un nocaut perfecto, un nocaut muy bueno a Jaime Munguía”, agregó.

El combate con Surace había comenzado muy bien para Jaime Munguía, ya que lo mandó a la lona con un gancho de izquierda en el segundo round. El mexicano mantuvo la presión en los siguientes asaltos, pero Brunello se protegía muy bien contra las cuerdas y contraatacaba peligrosamente.

En el sexto, el nativo de Tijuana tenía contra las cuerdas al francés y no vio venir una potente mano derecha del francés que lo conectó en seco en la quijada. Munguía cayó de espaldas a la lona y no podía ponerse de pie. Cuando pudo hacerlo, el conteo del árbitro había terminado y Bruno Surace dio el batacazo del año.

La que se suponía que era una pelea para mantenerse en forma terminó siendo una tragedia para el mexicano. Después de la derrota, Munguía no brindó declaraciones y todavía no se ha expresado al respecto.

Bruno Surace mandó a Jaime Munguía a lona con una mano derecha potente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Jaime Munguía, de 27 años, perdió por segunda ocasión en su carrera y por primera vez por nocaut frente a su público en México. El nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

Por su parte, Bruno Surace, de 26 años, consiguió la victoria más importante de su carrera al vencer al mexicano de manera brutal. El francés se encuentra invicto tras 26 peleas (5 por nocaut) y dos empates en su carrera.

