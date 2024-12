Niurka estalla contra Manelyk González | VIDEO

En medio de la expectativa que ha generado el próximo estreno de “La Casa de los Famosos: All Star”, la cubana Niurka Marcos no se guardó nada al hablar de quien será una de sus compañera en el reality. Se trata de la influencer Manelyk González. Pero, ¿por qué la mencionó y cuál fue la razón de su enojo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista para los micrófonos de “Hoy Día”, la vedette se mostró molesta ante los recientes comentarios que la ex participante de “Acapulco Shore” emitió al ser cuestionada sobre la posible presencia de la denominada ‘mujer escándalo’ en la nueva edición del reality de Telemundo.

Al respecto, la famosa respondió: “La niña esta… le preguntan: ‘¿a Niurka qué le dirías?’ y ella dijo, ‘Niurka, tú a mí no me conoces, pero me vas a conocer'”, rememoró. “Yo te conozco, ya te puse como un zapato. En dos ocasiones, bebé. O sea, hello. ¿Tiene teflón en el cerebro o qué?”, añadió.

Asimismo, la artista que protagonizó obras como “Aventurera” y “” envió un contundente mensaje a Manelyk González, asegurando que no dejará que siga “buscando atención” utilizando su nombre: “Para tú lucirte a costa mía, mamacita. Eso no”, completó contundente.

La explosiva respuesta de Niurka Marcos surge a solo unos días de que la famosa que se llevó el segundo lugar de la primera edición de “La Casa de los Famosos” acudiera al programa “En Casa con Telemundo” para hablar sobre la posibilidad de formar parte de una nueva edición del polémico reality.

En su intervención afirmó que en esta ocasión será implacable y no está dispuesta a doblegarse ante nadie, sin importar la personalidad que sea.