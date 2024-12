Ronaldo confirmó que competirá por la presidencia de la CBF

Con el firme objetivo de devolverle el “prestigio” a la Selección de Brasil, Ronaldo Nazario confirmó recientemente su plan para presentar su candidatura en las próximas elecciones presidenciales de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La leyenda del fútbol brasileño y mundial reveló sus aspiraciones en una entrevista con el diario O Globo en la que también habló de su intención de convertir a la CBF, envuelta en escándalos extra deportivos, en la “empresa más querida de Brasil”.

“Mi objetivo es hacer de la CBF la empresa más querida en Brasil. Durante muchas décadas el fútbol brasileño siempre ha sido la vía de escape del pueblo ante los problemas cotidianos. Llegaba el partido de la selección y la afición apoyaba, aplaudía y celebraba junta”, comentó el ex delantero.

View this post on Instagram A post shared by ge (@ge.globo) Un fragmento de la entrevista de la leyenda del fútbol brasileño y mundial, Ronaldo Nazario, en la que reveló su deseo de lanzarse a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Para el campeón del mundo con la Canarinha en Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002 es fundamental poder darle de vuelta el “prestigio y respeto” que llegó a tener el combinado brasileño pero que ha ido perdiendo en la actualidad.

“Vemos un total desinterés de la población por la selección. Entre cientos de cosas que me motivan a ser candidato a presidente de la CBF está recuperar ese prestigio y respeto que la Seleção siempre ha tenido y que nadie más tiene hoy”, apuntó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

El ex futbolista, quien desde que colgó los botines en el 2011, empezó una carrera empresarial invirtiendo no sólo en el fútbol brasileño con la compra del Cruzeiro sino que también lo hizo en España con el Valladolid, que ahora está en proceso de venta para que no interfiera con su candidatura a la CBF.

El ex astro brasileño Ronaldo Nazario cuenta con experiencia a nivel gerencial tanto con el Cruzeiro en el fútbol de su país como con el Valladolid en España. Crédito: Manu Fernández | AP

Más protagonismo a las leyendas del fútbol brasileño

Para Ronaldo Nazario es vital que los “jugadores comprendan la importancia histórica de jugar con la selección nacional” por lo que será vital tener una buena relación con las leyendas del fútbol brasileño que puedan contribuir a su objetivo de potenciar la CBF.

“Estoy 100% preparado, entusiasmado, motivado y tengo mucha gente estupenda que quiere ayudar”, comentó el segundo goleador histórico en los Mundiales con 15 goles, uno menos que el alemán Miroslav Klose.

“Estoy entusiasmado con la posibilidad de viajar por todo Brasil para hablar con los líderes de las federaciones y de los clubes. Creo que tenemos una historia interesante que escribir muy pronto”, destacó el ex futbolista sobre las elecciones que se harán a lo largo de un año a partir del mes de marzo.

Para cerrar Ronaldo Nazario fue enfático: “Brasil tiene que ser protagonista en el Mundial, en la Copa América, no puede dejar de participar en los Juegos Olímpicos. Es inaceptable para el talento que tenemos. Es necesario revisar los errores cometidos y acertar”.

