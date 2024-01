Ronaldo y David Beckham tuvieron fiestas alucinantes en su etapa como jugadores del Real Madrid

La 茅poca de los Gal谩cticos en el Real Madrid sigue dando de qu茅 hablar a pesar de que esta sucedi贸 20 a帽os despu茅s de convertirse en uno de los eventos m谩s grandes y medi谩ticos del f煤tbol a nivel mundial y de la historia. La diferencia en esta ocasi贸n es que no se habl贸 de lo que representaban estos jugadores dentro del campo de juego, sino por los esc谩ndalos que vivieron en su 茅poca en la entidad blanca.

En d铆as recientes el programa espa帽ol de espect谩culos de Telecinco, Socialit茅, revel贸 lo que aparentemente fue una infidelidad por parte del jugador brit谩nico y ex Manchester United, David Beckham, durante su paso por el club merengue, luego de que una fuente an贸nima diera un testimonio sobre lo que sol铆a hacer con el brasile帽o Ronaldo Nazario, esto en el segmento de la reconocida periodista Mar铆a Verdoy.

鈥En 鈥楽ocialit茅鈥 vamos m谩s all谩 al contar con el testimonio de una persona que asegura tener detalles de estos encuentros clandestinos del futbolista鈥, afirmaron en el sitio web oficial del programa, antes de publicar las declaraciones.

鈥Yo tengo datos de lo que hac铆a Beckham en los hoteles de Madrid y son bastante jugosos. En los a帽os en los que Beckham jugaba en Madrid, se lo pasaba muy bien con Ronaldo鈥, coment贸 una persona que fue un testigo de los hechos que supuestamente tuvieron lugar en aquel entonces.

Lo m谩s llamativo de las fiestas que realizaban ambos jugadores en el jacuzzi, lo cual fue explicado por la fuente en secreto a trav茅s de las siguientes palabras: 鈥Se organizaban fiestas que, vamos鈥 llenar铆an los peri贸dicos. Adem谩s, tengo los datos de las peticiones que hac铆a Beckham en esas fiestas en jacuzzis, ya me entiendes, estas fiestas han estado en secreto durante muchos a帽os鈥.

Fiestas en otro nivel de celebraci贸n

De acuerdo con estas declaraciones: 鈥Ronaldo Nazario y 茅l ped铆an botellas de Mo毛t, pero no para beberlas, sino para llenar jacuzzis. Se pod铆an gastar 30-50 mil euros en llenarlo y no era cosa de una noche. Si lo ped铆an, el alojamiento ten铆a que complacerlos鈥.

鈥淎 veces se les llenaba de otros espumosos, como sidra. Siempre estaban bien acompa帽ados de chicas muy guapas. Sal铆an de fiesta y luego invitaban a las chicas al hotel鈥, asegur贸 esta persona que evit贸 revelar su identidad.

Cabe aclarar que estos episodios habr铆an tenido lugar en principios de los 2000鈥檚. Para ese entonces, seg煤n las noticias de aquel entonces, el jugador ingl茅s y su esposa Victoria Beckham se encontraban viviendo momentos complicados en su matrimonio en 2004, el mismo a帽o en el que se dio a conocer una aparente infidelidad de 鈥楤ecks鈥 con Rebecca Loss, en ese entonces la ni帽era de los hijos de David y Victoria, lo cual fue desmentido en su momento y en numerosas ocasiones.

Llegar铆a el a帽o 2007 y David Beckham pon铆a rumbo fuera de Espa帽a y enfilaba su carrera hacia los Estados Unidos para formar parte de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer.

No es la primera vez que se habla de la buena relaci贸n y las 鈥渢ravesuras鈥 fuera del campo de juego del ingl茅s y el ex Inter de Mil谩n y F煤tbol Club Barcelona. En una entrevista en exclusiva de Daily Mail con la ex ni帽era Rebecca Loos, la oriunda de Londres dej贸 saber que Beckham, hoy en d铆a dirigente del Inter Miami de la MLS, hab铆a mantenido una aventura con una modelo espa帽ola en el pasado junio del a帽o 2023, en una de las tantas fiestas realizadas por Ronaldo Nazario.

鈥淰ictoria me llam贸 a una fiesta y me dijo: Encuentra a David, 茅l estaba en un dormitorio con una modelo. Hab铆a comida maravillosa, una banda de samba brasile帽a y champ谩n a raudales鈥, asegur贸 en aquel entonces.

