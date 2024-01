Vinicius Jr. se pronuncia sobre su bastante controversial gol ante Almería

El Real Madrid sigue siendo uno de los equipos más mediáticos en el mundo entero por tradición, y esta temporada simplemente no es la excepción; una épica remontada en el mítico Santiago Bernabéu en un partido en el que la sala del VAR tuvo bastante trabajo en una jornada que se hizo viral en las redes sociales por los resultados arrojados.

Las decisiones del VAR fueron determinantes para el resultado final del partido; un total de tres revisiones que tuvieron lugar en un total de 23 minutos de juego contra el colista de LaLiga, el Almería, todas en favor de la entidad blanca.

“Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar”, fueron las palabras de Pubill al finalizar el encuentro, y apenas unos minutos se había vivido la remontada del Real Madrid contra el Almería con gol de Carvajal en el minuto 99 de juego, en partido que concluyó 3-2 en favor de los merengues.

"¡No es interpretación! Hace el gesto con la mano y todo. ¡No me j***!" 🤬



Gaizka Garitano, Gonzalo Melero y el enfado del banquillo del Almería en el gol de Vinicius 📺



Todas las imágenes que no has visto, desde las 18h en #Super8 con @SQuirante ⚠️ pic.twitter.com/zkS9RdsXND — DAZN España (@DAZN_ES) January 22, 2024

3 jugadas revisadas en tiempo récord

En la sala del VAR se revisaron tres jugadas que fueron todas en favor del Real Madrid, tuvieron un peso importante a la hora de llevar el curso del partido. La primera jugada fue bastante polémica, una mano de Kaiky luego de un centro enviado por Fran García, que se resolvió con un penalti en favor del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

La segunda jugada fue una anulación de gol de Arribas por falta en el desarrollo de la jugada; la última jugada revisada por el VAR fue una validez total al gol de la estrella brasileña, Vinicius Jr. marcado con el hombro, de acuerdo a las declaraciones del árbitro Hernández Maeso.

La controversia no se hizo esperar y se alargó incluso una vez finalizado el enfrentamiento entre ambos equipos. Muchas han sido las reacciones que han salido a la luz pública, especialmente en las redes sociales, donde algunos fanáticos han considerado que el partido fue arbitrado de la manera correcta, pero existe la contraparte que vio un partido muy mal dirigido por el juez principal del encuentro.

Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana 😮‍💨 https://t.co/RRojbgTgIs — Vini Jr. (@vinijr) January 22, 2024

A pesar de ello, uno que no se guardó nada para manifestar su opinión, fue el protagonista de la tercera jugada polémica, Vinicius Júnior, quien en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), declaró lo siguiente: “Golazo”.

Vini ha reivindicado la legalidad de su gol en sus redes sociales, con un vídeo que mostraba a cámara lenta el remate con el hombro del delantero del Real Madrid que terminó batiendo la arquería del Almería. “Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana”, comentó en todo de broma e ironía el jugador en su Twitter. “Hombro, hombro”, le decía al colegiado antes de la revisión, a la vez que se señalaba la parte del cuerpo con la que decía haber rematado.

Atendiendo al gesto de Vinicius y a la normativa de la IFAB, que señala que la zona del brazo que está por encima de la axila es hombro, el gol se consideraría totalmente legal. La polémica proviene de que depende la zona, parece que el remate del brasileño se efectúa con una parte del cuerpo o con otra, lo que no da al menos a un 100% claridad sobre si el remate llega a ser con el hombro o con el brazo, dejando abierta la polémica que se sigue viviendo.

Conversación del VAR y posterior validez del gol

VAR: Ahí, ahí, eso es. Dame la inversa derecha. Para en el punto de contacto. Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano.

Árbitro: Perfecto.

VAR: Le da en el hombro derecho. Fran, te voy a mostrar, ¿vale?

VAR: Vamos a poner la super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque.

Árbitro: Vale, lánzamelo. Ponme el punto de contacto.

VAR: Ahí la tienes.

Árbitro: Voy a señalar gol, no hay falta.

VAR: Vale, pon la anterior. Eso es.

Árbitro: Perfecto, le da con el hombro y es gol válido.

Sigue Leyendo:

“Hay jugadores tristes en Arabia ” ex jugador del Manchester City y compañero de Cristiano Ronaldo

El tiro de media cancha de Salomón Rondón que casi iguala el Pachuca vs River Plate (Vídeo)

Cristiano Ronaldo critica fuertemente los premios Balón de Oro y The Best ganados por Lionel Messi