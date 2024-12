El inusual deseo de Billie Eilish que se volvió realidad este 2024

Billie Eilish, una de las voces más icónicas de la música contemporánea, ha compartido recientemente sus expectativas y deseos para el 2024 en una entrevista cargada de reflexiones personales. Entre confesiones sobre su vida personal y profesional, Eilish dejó claro que desea explorar nuevas experiencias, fortalecer lazos importantes y vivir plenamente su juventud.

La cantante de “Bad Guy” expresó su entusiasmo por probar actividades emocionantes, como el paracaidismo y las acrobacias al volante. También mencionó su intención de hacerse más piercings y tatuajes, señalando su deseo de experimentar y expresarse aún más a través de su apariencia. Más allá de estas metas, destacó la importancia de pasar más tiempo con sus seres queridos y fortalecer relaciones que había descuidado en el pasado.

“No he hecho nada más que hacer amigos durante todo el año”, comentó Eilish. “Me he vuelto muy cercana a gente con la que antes no estaba y me he hecho amiga de personas con las que solía ser amiga otra vez”. Para ella, el 2023 fue un año de amistad, un valor que espera seguir cultivando en el futuro.

La artista también tocó el tema de su vida amorosa, un aspecto que prefiere mantener en privado. En una entrevista anterior con Vogue, Eilish declaró: “Desearía que nadie supiera nada sobre mi sexualidad ni nada sobre mi vida amorosa, nunca, nunca, nunca”. Esta postura surge tras la atención mediática que han recibido sus relaciones pasadas, incluida su relación con Jesse Rutherford, cantante de Neighbourhood, con quien salió desde octubre de 2022 hasta mayo de 2023.

Aunque admite sentirse físicamente atraída por mujeres, Eilish lamenta que sus comentarios sean malinterpretados como declaraciones públicas sobre su orientación sexual. Su deseo para el 2024 es que los detalles de su vida personal permanezcan fuera del escrutinio público.

Para Billie Eilish, el 2024 representa una oportunidad para sumergirse en nuevas experiencias y encontrar el equilibrio entre la vida pública y privada. Desde aventurarse en el paracaidismo hasta profundizar amistades significativas, la ganadora del Grammy está lista para abrazar el futuro con valentía y autenticidad. Con cada paso, reafirma su compromiso con ser fiel a sí misma y vivir una vida rica en emociones y conexiones reales.