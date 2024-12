Evita estos 7 errores al refinanciar tu hipoteca

Las tasas hipotecarias están en su nivel más bajo de todos los tiempos, y esto ha abierto oportunidades para muchos propietarios. Las hipotecas fijas a 30 años han bajado por debajo del 3% por primera vez en 50 años. Esto ha hecho que mucha gente quiere refinanciar su hipoteca actual para reducir pagos mensuales, pagar más rápido o incluso acceder al valor de su vivienda.

Pero antes de lanzarte a refinanciar, es importante estar al tanto de algunos obstáculos comunes en el proceso. Los expertos aconsejan evitar estos siete errores a la hora de refinanciar una hipoteca.

No comparar precios

Asegúrate de comparar las tasas de varios prestamistas. Aunque un corredor de hipotecas puede ayudarte, ten en cuenta que ellos a veces tienen acuerdos con ciertos prestamistas, lo que podría limitarte. ¡Tómate tu tiempo y busca la mejor opción!

Ver solo en la tasa de interés

Si bien la tasa es importante, no lo es todo. Algunos prestamistas pueden ofrecerte una tasa más baja, pero a cambio te cobrarán más en “puntos hipotecarios”. Además, tu calificación crediticia también juega un papel clave en lo que te ofrecerán. Asegúrate de revisar tu crédito antes de solicitar la refinanciación y, si es posible, trabaja en mejorarlo para obtener una mejor oferta.

No revisar todos los costos del préstamo

Refinanciar significa crear un préstamo nuevo, lo que incluye costos de cierre. Estos costos suelen ser entre el 2% y el 6% del monto del préstamo. Tienes la opción de pagar estos costos de tu bolsillo o añadirlos al nuevo préstamo, pero ten en cuenta que, si eliges la segunda opción, estarás pagando intereses sobre esa cantidad extra durante varios años.

Retirar dinero por motivos incorrectos

Una refinanciación con retiro de efectivo te permite acceder al valor acumulado de tu casa en efectivo, lo cual suena tentador. Puedes usar este dinero para consolidar deudas, hacer renovaciones o incluso pagar un divorcio. Pero si decides usarlo para cosas no esenciales, como unas vacaciones, podrías terminar con problemas financieros. Además, verifica cuánto puedes retirar; generalmente, solo puedes acceder hasta el 80% del valor de tu vivienda.

No calcular el punto de equilibrio

Si lo que buscas es una tasa de interés más baja, calcula cuánto tiempo planeas quedarte en la casa. Si los costos de cierre son altos, tal vez no valga la pena refinanciar si no planeas quedarte mucho tiempo. Por ejemplo, si ahorras $120 al mes con la tasa más baja y los costos de cierre son $4,560, necesitarás 38 meses para recuperar esos costos con los ahorros mensuales. Si no planeas quedarte tanto tiempo, podría no ser una buena inversión.

Ampliar el plazo de la hipoteca

Si ya has estado pagando tu hipoteca por un tiempo, tal vez sea mejor refinanciar con un plazo más corto, como 25 años, en lugar de extenderlo a 30 años. Aunque puedas conseguir una tasa más baja, si amplías el plazo, terminarás pagando más en intereses a lo largo del tiempo.

Esperar a que bajen más las tasas de interés

Intentar adivinar cuándo las tasas bajarán aún más es una mala jugada. Es como tratar de predecir el mercado de valores, lo cual es casi imposible. Si la situación actual es favorable para refinanciar, aprovecha la oportunidad y no te arriesgues a perder una buena oferta esperando por algo que quizás no suceda.

Así que refinanciar tu hipoteca puede ser una excelente manera de ahorrar dinero, pero es crucial estar bien informado para evitar errores costosos, por eso lo recomendable esa hacer tus cálculos y tomar decisiones correctas.

