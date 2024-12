Five Below tiene 8 regalos perfectos para niños por menos de $15

Si aún no sabes qué regalar a los niños estas fiestas, Five Below tiene una gran variedad de opciones que son perfectas para sorprenderlos sin que tengas que gastar mucho dinero. Aquí te dejamos algunas ideas que no solo encantarán a los más pequeños, sino que también te ayudarán a mantener tu presupuesto bajo control.

Bolsa de lona Disney

Una excelente opción para que los niños guarden su ropa, juguetes y artículos de aseo. Con personajes como Mickey, Minnie Mouse y Stitch, esta espaciosa bolsa también servirá como equipaje fácilmente identificable para fiestas de pijamas o vacaciones. Un regalo práctico y lleno de magia Disney. Precio $15 dólares.

Auriculares inalámbricos

Si lo que buscas es un regalo tecnológico, estos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido son una opción ideal son perfectos para viajar y ofrecerán a los niños la tranquilidad de escuchar su música o ver sus videos sin ruidos molestos. Además, incluyen un estuche de carga y micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres. Precio $10 dólares.

Máquina de chicles

Para los pequeños que disfrutan de actividades educativas este kit de construye tu propia máquina de chicles es una opción divertida y didáctica. Los niños aprenderán conceptos básicos de física e ingeniería mientras arman su máquina y decoran el recipiente, aunque no incluye chicles. Es perfecto para niños a partir de los 6 años. Precio por $5 dólares.

Caja de crayones

Si tienes un pequeño artista en casa, la caja de crayones es un regalo que inspirará su creatividad. Con 200 crayones lavables y no tóxicos, este set es ideal para la escuela, el hogar o actividades al aire libre, y está recomendado para niños a partir de los 4 años. Precio $5 dólares.

Lancha turbo de control remoto

Para los días de verano, la lancha Turbo Master con control remoto es una opción perfecta para pasar horas de diversión en la piscina. No incluye pilas. Precio $5 dólares.

Juego de cartas

Los juegos de cartas como Go Fish, Old Maid, Slap Jack o War, son ideales para pasar un buen rato en familia. Además de ser económicos, estos juegos ayudan a los niños a mejorar sus habilidades matemáticas, de resolución de problemas y memoria mientras se divierten. Precio $1 dólar cada uno.

Guantes de box

Si buscas algo para fomentar la actividad física, estos guantes de boxeo inflables son una excelente opción. Perfectos para mejorar la coordinación mano-ojo y las habilidades motoras, estos guantes inflables proporcionarán diversión y ejercicio. Eso sí, asegúrate de que los niños estén capacitados en seguridad básica para usarlos. Precio $5 dólares.

Juego de bloques de Bob Esponja

Para los fanáticos de Bob Esponja, este juego es una excelente elección. Los niños podrán recrear escenas de la famosa serie animada, dejarán volar su imaginación creando nuevas construcciones. Precio $5 dólares.

