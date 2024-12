Artículos de Five Below que puedes comprar por menos de $5 dólares

Si pensabas que solo en las cadenas minoristas de a dólar se pueden conseguir productos por menos de $5 dólares es probable que no hayas recorrido los pasillos de Five Below, si bien es una de las tiendas departamentales más grandes, la variedad de productos a precios sumamente asequibles podría sorprender a cualquier cazador de oferta.

Es por eso que aquí te dejamos algunos artículos que podrás comprar en la cadena minorista por menos de $5 dólares:

Máscara de pestañas profesional notable de CoverGirl

En la sección de belleza está la máscara de pestañas profesional notable de la marca CoverGirl tiene un precio de $5 dólares, esto es uno de los productos favoritos de las influencers con contenido de maquillaje.

Vendajes Bioswiss

Un artículo indispensable en el botiquín de primeros auxilio son los vendajes de la marca Bioswiss, tiene un precio de $1 dólar, la caja contiene 24 unidades y hay de diferentes diseños.

Detergente líquido para ropa Gain Aromaboost

Ahorrar en detergentes para lavar la ropa ya no será un problema, en la cadena minorista se consigue el de la marca Gain Aromaboost en su presentación líquida, tiene un precio de $2 dólares.

Cinta mágica escocesa

Las cintas doble faz son necesarias en la oficina, tienen un costo de $1.25 dólares.

Sigue leyendo: