Jaime Munguía habla por primera vez tras ser noqueado

Jaime Munguía habló por primera vez en sus redes sociales luego de su sorpresiva derrota por nocaut ante Bruno Surace en su natal Tijuana, México, y prometió que volverá con una “versión totalmente mejorada” en 2025.

En una publicación en su cuenta en Instagram, Munguía felicitó a Surace por la victoria y lamentó que las cosas no salieran como él hubiera querido, pero no quiso poner excusas y aprovechó para agradecer el apoyo de sus fanáticos.

“No hay que estar triste, hay que seguir trabajando porque queremos hacer historia, me salió muy grande el costo por un pequeño error, pero, mi gente esto es box, no subimos al ring a darnos caricias, subimos con el hambre de sobresalir, de gustar, de ser campeones del mundo, de ganarle a los mejores. Este tropiezo en vez de darnos para abajo, hizo que nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo mal y créanme que vamos a corregir cada detalle, no soy una persona que se justifique ni que le guste andar buscando pretextos y culpable. Me gusta demostrar con hechos y no palabras”, dijo.

“Por lo pronto a disfrutar la familia, fue un año largo y cargado de trabajo y no es fácil, pero soy un hombre que ama y disfruta lo que hace, celebramos las victorias y aprendemos de las derrotas. Lo que sí, es que la siguiente vez que suba al ring va a ser una versión totalmente mejorada y dispuesto a dejar todo para salir con la mano y la cabeza en alto. Esta función era más para ustedes que para mí y desafortunadamente no salieron las cosas como hubiéramos querido, pero meh, vamos a seguirle, a llorar al panteón. Hay Munguía para rato”, concluyó.

En el combate con Surace, Jaime Munguía había comenzado muy bien, ya que lo mandó a la lona con un gancho de izquierda en el segundo round. El mexicano mantuvo la presión en los siguientes asaltos, pero Brunello se protegía muy bien contra las cuerdas y contraatacaba peligrosamente.

En el sexto, el nativo de Tijuana tenía contra las cuerdas al francés y no vio venir una potente mano derecha del francés que lo conectó en seco en la quijada. Munguía cayó de espaldas a la lona y no podía ponerse de pie. Cuando pudo hacerlo, el conteo del árbitro había terminado y Bruno Surace dio el batacazo del año.

Bruno Surace mandó a Jaime Munguía a lona con una mano derecha potente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

La que se suponía que era una pelea para mantenerse en forma terminó siendo una tragedia para el mexicano. De acuerdo con el periodista Salvador Rodríguez, Munguía podría activar la cláusula de revancha inmediata para pelear en el primer trimestre de 2025 y Surace se mostró interesado en subir nuevamente al ring.

Jaime Munguía, de 27 años, perdió por segunda ocasión en su carrera y por primera vez por nocaut frente a su público en México. El nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

