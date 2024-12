Juan Soler recordó su Navidad más triste

El actor Juan Soler nunca falla en regalar momentos de reflexión al público en cada episodio del podcast que comparte con su pareja, la conductora Paulina Mercado. Y en esta ocasión, el motivo detrás de su conmovedora charla fue una de las navidades más difíciles que vivió durante su etapa de adulto.

De acuerdo con el galán de telenovelas como “La mexicana y el güero” y “Cuando me enamoro”, todo ocurrió hace casi dos décadas, cuando experimentó un pérdida muy dolorosa para su familia.

“Mi papá tuvo un accidente doméstico, esto fue en 2006, el 16 de diciembre, y él fallece el 29. Entonces la Navidad esa sí fue muy dura para la familia. Mi papá estaba en terapia intensiva, su condición era muy grave, y ya nos habían dicho que tenía muerte cerebral“, relató el histrión de origen argentino.

Juan Soler revela que su mamá padece Alzheimer

“Después del accidente que tuvo vino un infarto de cerebelo y que todo se desconectó…sabíamos que papá ya no estaba”, recordó con nostalgia. Sin embargo, esta tragedia lejos de derrumbarlo, lo motivó a celebrar la vida de su progenitor.

“Tratamos de ir por el lado de la familia, por el lado de todo lo que hicimos, recordábamos muchos pasajes muy lindas, estaba toda la familia reunida. Cenamos una ternera”, contó. “No fue una Navidad de llanto, pero sí fue una Navidad de reflexiones, para hacer un recuento de toda una vida, y tratamos de acordarnos de los buenos momentos de papá, de recordar con alegría la vida de papá“.

Juan Soler rememoró el día que casi pierde la vida

A pesar del trago amargo que representó esta etapa dentro de su vida, hoy la recuerda como un periodo de aprendizaje que atesora en el corazón.

“Creo que el aprendizaje vino después, que es estar cerca de la gente que uno quiere, es estar presente la mayor parte del tiempo, no pelearte por estupideces, entonces son muchas cositas que con el tiempo vas atando y es lo que terminas aprendiendo, pero en esa noche en particular, me dediqué a recordar la vida de mi papá“, dijo para finalizar su intervención.