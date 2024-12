Las personas negras también pueden tener piojos

Los afroamericanos tienen menos probabilidades que otros de contraer piojos, pero no son inmunes a ellos. Acabar con este mito es el primer paso hacia la prevención y el tratamiento.

By Brian Vines

Cuando iba a la escuela primaria, periódicamente se reunían clases enteras en el gimnasio, donde un par de enfermeras usaban sus manos protegidas con guantes y depresores de lengua de madera para buscar piojos en las cabezas de todos los estudiantes.

Por lo general, permanecía en la silla de examen durante 10 segundos antes de que me enviaran a reunirme con los otros cuatro niños negros de mi clase, que también recibían el mismo examen. En cambio, mis compañeros de clase que no eran negros pasaban varios minutos con el pelo partido y la cabeza colocada de todas las formas posibles.

Todo esto tenía sentido para mí por dos razones: una, en ese entonces tenía el pelo muy corto, y dos, la creencia popular entre los negros era que los negros no tenían piojos.

Lamentablemente, esa creencia popular, que persiste hasta el día de hoy, es errónea.

“La gente me discute sobre esto, pero si tienes sangre y cabello, puedes tener piojos”, dice Jen Mortensen, conocida por sus más de 16,000 seguidores en TikTok como la Diosa de los Piojos. Junto con su esposo, Mortensen dirige seis clínicas Lice Clinics of America, en el área noroeste de Houston y dice que alrededor del 20% de los más de 19,000 clientes que han tratado en los últimos siete años eran negros.

No darse cuenta de las señales

Los piojos comienzan su vida como huevos muy pequeños (de unos 0.5 milímetros de diámetro) llamados liendres, cuyo color va de blanco a marrón. Las liendres eclosionan y dan lugar a piojos jóvenes llamados ninfas, que tardan entre siete y 10 días en madurar y convertirse en adultos aproximadamente del tamaño de semillas de sésamo. Los piojos adultos se alimentan de la sangre de su huésped varias veces al día y viven hasta un mes. Las hembras adultas pueden poner unos seis huevos al día.

El mito de que las personas negras no tienen piojos tiene cierta base en la realidad. Aunque entre seis y 12 millones de niños de entre tres y 11 años tienen piojos cada año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que las infestaciones son mucho menos comunes entre los afroamericanos. ¿La razón? Se cree que los piojos en los Estados Unidos tienden a tener garras mejor adaptadas para agarrar los folículos pilosos de las personas con ascendencia europea y asiática. Los folículos de una persona de ascendencia africana tienen una forma más ovalada, dice el “amistoso entomólogo del vecindario” de las redes sociales, el doctor Samuel “Buggs” Ramsey.

Ramsey cree que el hecho de que los afroamericanos tengan menos probabilidades de contraer piojos, combinado con el mito de que no los contraen en absoluto, puede contribuir a su propagación. “Nos duele cuando decimos que a la gente negra no le pasa nada”, dice Ramsey, quien es negro. “Si crees que eres inmune, ¿por qué tomar precauciones?”.

En realidad, Delicia Hand tomaba precauciones: madre de dos hijos de Washington, D.C., compraba rutinariamente un kit contra piojos al comienzo de cada año escolar. Pero pensando que podría detectar una infestación con un simple vistazo, no se dio cuenta de la verdad cuando su hijo menor llegó a casa rascándose la cabeza. “Pensé que tal vez era caspa, así que compré un champú nuevo”, dice Hand, directora de equidad financiera en Consumer Reports.

Sin embargo, un par de semanas después, su hijo se rascó la cabeza mientras hacía la tarea en la mesa de la cocina y se le cayó un bicho pequeño. “Me preguntó: ‘¿Son piojos? Porque mucha gente de nuestra clase los tiene’”, dice Hand. Resultó que toda la familia de cuatro miembros estaba afectada, lo que desencadenó un día libre improvisado lleno de lavar ropa y búsqueda de piojos. “Vimos las señales de antemano, pero yo le dije: ‘No’”, dice Hand. “Incluso le pregunté a mi madre, quien trabajó como enfermera en una escuela: ‘Tú estuviste con muchos niños. ¿Los negros también tenían piojos?’”.

Cómo detectar y eliminar los piojos

Entonces, ¿qué debes hacer si acabas de darte cuenta de que las personas negras pueden tener piojos y de hecho los tienen? Esto es lo que recomiendan los expertos.

Entiende que los piojos pueden aparecer en cualquier persona. “Los piojos no son indicadores de que una casa esté sucia o de que una persona sea descuidada. Esas historias hacen que las personas sean menos propensas a buscar ayuda porque no quieren admitirlo”, dice Ramsey, quien alienta a las personas negras (y a otras) a reconocer que tener piojos no es un reflejo de higiene y no debería ser una fuente de vergüenza.

Realiza controles rutinarios de piojos. Según los CDC, las infestaciones son más comunes entre los niños en edad preescolar y primaria, así como entre los miembros de su hogar y los cuidadores. Los piojos pueden arrastrarse rápidamente y se propagan principalmente por contacto cercano de persona a persona. (Contrariamente a la creencia popular, no saltan ni vuelan).

Los piojos son fotosensibles, lo que significa que evitan la luz, por lo que no es fácil detectarlos sin buscarlos con mucha atención. Usa guantes. Separa el cabello de la persona para exponer el cuero cabelludo. Los piojos adultos son de color oscuro y del tamaño de una semilla de amapola. Busca las liendres de color más claro adheridas al cuero cabelludo o a los tallos del cabello a aproximadamente ¼ de pulgada del cuero cabelludo. Presta especial atención a la coronilla, la nuca y detrás de las orejas. Y cambia los guantes antes de examinar a otras personas.

Para obtener más consejos sobre cómo quitarse las liendres, consulta esta guía de los CDC.

Ten cuidado con los productos de venta libre. Si ves piojos, toma nota de esto antes de correr a la farmacia en busca de ayuda: los superpiojos están aquí. En un estudio de 2016 publicado en el Journal of Medical Entomology, los investigadores descubrieron que el 98% de los piojos recolectados en los Estados Unidos tenían mutaciones genéticas que los hacían resistentes a los productos de venta libre que contienen piretrinas o piretroides (como la permetrina), los ingredientes activos de Nix y Rid.

El equipo de seguridad de productos de CR y nuestro científico principal y doctor, Michael Hansen, recomiendan evitarlos.

En lugar de eso, considera el uso de spinosad tópico (Natroba y genérico) o ivermectina tópica (Sklice). Ambos pueden causar irritación, así que sigue las instrucciones cuidadosamente.

Opta por el deslizamiento. La investigación clínica respalda los materiales a base de silicona y una técnica conocida como peinado en húmedo como alternativas efectivas y seguras a los insecticidas en el tratamiento de piojos.

Pero el cabello con textura afro es diferente del cabello liso y requiere un enfoque diferente. Comienza por seccionar el cabello con un peine de dientes anchos para crear secciones individuales manejables, luego limpia los piojos y liendres un área a la vez. Con un peine de metal para liendres, aplica un material a base de silicona sin pesticidas, como dimeticona, desde la raíz hasta las puntas del cabello. La base de silicona proporciona “deslizamiento” para facilitar el paso del cabello a través del peine para piojos al mismo tiempo que recubre los piojos, lo que los asfixia.

Ten en cuenta que el peinado en húmedo debe repetirse tres o cuatro veces por semana durante varias semanas para que sea completamente efectivo y puede tensar el cabello rizado frágil hasta el punto de romperlo. También debes saber que no todos los “deslizamientos” son iguales: un estudio de 2018 que analizó exclusivamente remedios caseros, incluida vaselina, mayonesa y aceite de oliva, descubrió que ninguno era particularmente efectivo.

Considera la posibilidad de tratar el cabello con calor. Aunque los piojos tienen más dificultades para agarrar el cabello con textura afro, los rizos densos también pueden dar a los parásitos un lugar donde esconderse y dificultar su detección y tratamiento.

“Es realmente una locura intentar pasar el peine para piojos por el cabello con textura afro”, dice Mortenson, quien a menudo recomienda que los clientes negros se alisen el cabello antes de acudir a sus clínicas. “Simplemente hace que el proceso sea mucho más rápido y cómodo, especialmente para los niños”, dice.

Los instrumentos como las planchas o los peines de presión pueden alisar el cabello con textura y hacer que sea más fácil usar un peine para piojos, pero también pueden generar una tensión excesiva en el pelo. Un método menos dañino es realizar un secado con secador de cabello, utilizando un proceso similar al peinado en húmedo: primero, secciona el cabello limpio y húmedo; luego aplica un acondicionador sin enjuague antes de cepillar el cabello desde la raíz hasta las puntas mientras lo secas con un secador. El cabello no necesita estar perfectamente alisado para que sea más fácil detectar piojos y liendres y usar un peine para piojos.

