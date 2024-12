Los 13 artículos de Sam’s Club que puedes comprar por menos de $40 en diciembre

Si aún no has comprado los regalos navideños, no te preocupes, aún estás a tiempo, y si tienes la membresía de Sam ‘s Club, tienes varias opciones para conseguir los obsequios sin dañar tu billetera.

Aunque no necesariamente los productos que te vamos a presentar a continuación son para regalar, puedes comprarlos para ti y consentirte un poco.



Y es que si eres miembro de Sam ‘s Club, sin duda conoces su línea Member’s Mark. Esta marca propia se ha ganado la confianza de los consumidores por ofrecer productos de alta calidad a precios accesibles. Productos similares los encuentras a precios más altos en otros comercios.

En esta ocasión te vamos a mostrar una lista de 13 productos de la Member’s Mark , marca de Sam’ s Club que puedes comprar por menos de $40 dólares, ya sea para ti, aunque también son perfectos como regalos navideños. Algunos ya cuentan con rebaja.

Manta

Mantente cálido y cómodo este invierno con esta manta de lujo . Está disponible en varios colores neutros y patrones inspirados en animales. Precio: $24.98 dólares.

Set de limpieza

Este set de spa incluye un exfoliante corporal de 24 onzas y una crema de 10 onzas, perfecto para consentirte en estas fiestas. Precio: $14.97 dólares.



Pad Thai de pollo

El Pad Thai con pollo y arroz es un éxito de ventas en Sam’s Club, tiene ingredientes frescos. Precio: $14.98 dólares.

Vestido

Este vestido de manga larga es fácil de lavar en la lavadora, tiene un diseño favorecedor para cualquier figura. Precio: $14.88 dólares.

Juego de vajilla

Este juego de vajilla de cerámica incluye platos y tazones es ideal para renovar tu mesa por un precio muy accesible. Disponible en color verde jade. Precio: $29.94 dólares.

Jeans para caballero

Con un ajuste recto y cinco bolsillos, estos jeans son cómodos y versátiles. Otros modelos similares están en el mercado a precios más altos. Precio: $11.98 dólares.

Tabla de quesos

Este elegante paquete de quesos europeos incluye variedades como cheddar rojo, queso de arándano Wensleydale y cheddar con trufa, por solo 80 centavos por onza. Precio: $12.68 dólares.



Pay de calabaza

Disfruta de pay de calabaza de 58 onzas, un clásico de Sam’s Club durante la temporada. Precio: $5.98 dólares.

Blusa de algodón

Esta blusa de franela es ideal para el clima frío, disponible en varios colores y en tallas de XS a XXL. Precio: $16.96 dólares.

Cápsulas de café

Si eres fanático del café, aprovecha el paquete de cápsulas de café para disfrutar en esta temporada de frío. Precio: $14.98 dólares.

Juego de toallas

Este juego de toallas de baño y manos es perfecto para renovar tu baño con calidad y estilo. Precio: $29.98 dólares.

Juego de edredón de terciopelo de 3 piezas

Dale un toque de lujo y suavidad a tu dormitorio con este set de edredón de terciopelo que incluye un edredón y dos fundas a juego. Precio: $39.98 dólares.

Bata de felpa para adulto

Esta bata de felpa es ideal para la temporada de frío. Está disponible en color marfil o con un elegante estampado navideño, Precio: $14.98 dólares.

Sigue leyendo: