Vladimir Putin dice estar dispuesto a reunirse con Trump “en cualquier momento”

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este jueves que estaba dispuesto a mantener conversaciones “en cualquier momento” con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha pregonado su capacidad para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania a las pocas horas de llegar al poder.

“No sé cuándo voy a verle. No ha dicho nada al respecto. Hace más de cuatro años que no hablo con él. Estoy preparado para ello, por supuesto. En cualquier momento”, dijo Putin en su conferencia de prensa de fin de año, una de las pocas ocasiones de los periodistas y ciudadanos rusos de hacer preguntas al presidente.

“Si alguna vez tenemos una reunión con el presidente electo Trump, estoy seguro de que tendremos mucho de qué hablar», dijo, añadiendo que Rusia estaba dispuesta a “negociaciones y compromisos”.

Durante esta rueda de prensa anual -transmitida en directo y que duró casi cuatro horas y media-, el líder del Kremlin, de 72 años, señaló que “la guerra ha sido una prueba seria para él y para todo el país”.

“Estos tres años … por supuesto que fueron una prueba seria para todos nosotros, para todo el país y para mí … Empecé a bromear menos, y casi dejé de reír”, dijo Putin, pero subrayó que sus tropas tenían la sartén por el mango en el campo de batalla y que solo lamentaba no haber iniciado antes la ofensiva. No obstante, el mandatario reconoció que no sabe cuándo recuperará Rusia la región occidental de Kursk, donde las tropas ucranianas lanzaron una incursión en agosto.

Preguntado por lo que podría ofrecer a Trump, Putin rechazó la afirmación de que Rusia se encontraba en una posición débil. De hecho, dijo que el país se había hecho mucho más fuerte desde que ordenó la entrada de tropas en Ucrania en 2022.

“Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a negociar y a llegar a compromisos, lo que ocurre es que la otra parte, tanto en sentido literal como figurado, se niega a negociar…”, dijo Putin, tras afirmar que las fuerzas rusas, avanzando por todo el frente, se encaminaban hacia la consecución de sus objetivos principales en Ucrania.

“Pronto se acabarán los ucranianos que quieran luchar, en mi opinión, pronto no quedará nadie que quiera luchar. Estamos preparados, pero la otra parte tiene que estar preparada tanto para negociar como para llegar a compromisos…”, recalcó. “No necesitamos una tregua, necesitamos paz, a largo plazo, asegurada con garantías para la Federación Rusa y sus ciudadanos”.

