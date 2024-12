Carolina Sandoval anuncia su retiro de las redes sociales en medio del llanto

A solo unos días de decirle “adiós” al 2024, la conductora Carolina Sandoval sorprendió a sus seguidores con una desgarradora publicación en redes sociales donde reflexionó sobre su reciente separación de Nick Hernández y dio a conocer su siguiente movimiento: se va de las redes sociales por tiempo indefinido.

En un video compartido desde su página oficial en Facebook, la denominada “Venenosa” se mostró vulnerable desde la bañera mientras reaccionaba por primera vez a “La Cueva”, el más reciente lanzamiento de la argentina Cazzu y con el que la venezolana se dijo muy identificada.

Y es que para la ex presentadora de “Siéntese quien pueda”, la canción se asemeja a la situación actual que vive con Nick Hernández. Los desacuerdos con respecto a la hija que tiene en común con su ex pareja la mantienen decaída emocionalmente, asegurando que nunca se esperó vivir dicha situación a manos de quien fue su compañero de vida.

Carolina Sandoval destapa cuáles son sus planes para el 2025

“Es la traición más grande que he vivido a lo largo de toda mi vida”, detalló frente a sus seguidores. “Hubo muchas faltas de respeto, una relación tóxica al final, pero ha debido de existir sinceridad”, comentó sin poder contener el llanto.

“A veces el abuso viene disfrazado de sonrisas. A veces el narcisismo viene disfrazado de un buen carácter… ¿Que él no quiere que la niña salga del país? Eso es lo único que puede hacerme, porque no me puede hacer más nada… A la niña le robó la felicidad la mala acción de su papá, porque una persona que dice amarnos nunca hubiese hecho un video así”, sentenció durante su audiovisual.

Carolina Sandoval vuelve a bajar el precio de su casa en Florida ante la falta de interesados

A pesar de este oscuro momento que atraviesa a nivel personal, Carolina Sandoval aseguró que el próximo año 2025 le augura una ola de éxitos a nivel profesional; sin embargo, decidió no brindar más detalles al respecto.

Sería con la intención de despedirse de las malas experiencias que el 2024 trajo consigo y sanar sus heridas que la famosa optó por tomarse un descanso indefinido de las redes sociales.

“Lo que sí les digo es que este es el último video que voy a hacer sobre este tema… Este es el último video en vivo mío de este año, va a ser manejado por mi equipo”, dijo contundente. “Cuando me vean de nuevo hacer un en vivo, es que ya me curé. Hasta la vista”, finalizó.

Fue a finales del mes de noviembre que Carolina Sandoval recibió por sorpresa una demanda de divorcio de parte de su esposo, el empresario Nick Hernández, luego de 10 años de matrimonio y una hija en común: “Antes de tomar la decisión busqué opciones de salvar nuestro matrimonio, pero no lo logré”, declaró el empresario a People en Español en su momento.