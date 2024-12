Frida Sofía lanza dura indirecta tras la lectura del testamento de Silvia Pinal

Uno de los nombres que no ha dejado de ser noticia tras el fallecimiento de la actriz Silvia Pinal es el de su nieta Frida Sofía. Y es que además de ser una de las grandes ausentes durante su homenaje en Bellas Artes, también ha dado mucho de qué hablar con sus declaraciones sobre las tensiones que se mantienen vigentes con su familia.

Una de sus más recientes indirectas hacia la dinastía Pinal se dio luego de que sus familiares se encontraran luego de tres semanas de la muerte de la primera actriz para la lectura de su testamento.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Frida Sofía lanzó una críptica reflexión que, de acuerdo con los internautas, llevaba dedicatoria para los miembros de su familia materna.

Frida Sofía impacta con video de IA donde abraza a Silvia Pinal

“Me llamaron orgullosa cuando dije que no quería ir a una reunión con gente hipócrita, me dijeron egoísta cuando empecé a pensar en mí. Murmuran diciendo que estoy loca. Cuando me quedé en casa, aprendí que mi tiempo es valioso y hermoso“, comparte en su mensaje la modelo e influencer.

Asimismo, la famosa de 32 años recalcó que en este punto de su vida prefiere enfocarse en situaciones o personas que le aporten algo positivo.

“No tengo que compartirlo por obligación con nadie. Si no me hace feliz, ya no lo quiero y ya no lo hago. Si les molesta mi existencia, que me ignoren, que se quiten del camino, porque yo voy de frente“, añadió contundente.

Frida Sofía responde comentarios, descartando una reconciliación familiar

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que la hazaña de la joven atrapara la atención del público en redes sociales y desatara una ola de opiniones divididas. Si bien algunos se mostraron en desacuerdo, la gran mayoría aplaudieron su nueva perspectiva.

“Me causaste que te admire más por la fortaleza y madurez que demostraste a todos esos que te atacaron por no ir al funeral de tu linda abuelita. Sigue adelante Frida que todo cae por su propio peso”, escribió un usuario. Por su parte, alguien más replicó: “Es lo mejor. Hay querernos y hacernos respetar”.