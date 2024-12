Frida Sofía responde comentarios, descartando una reconciliación familiar

Frida Sofía expresó en varios posts de Instagram su profunda tristeza por la muerte de su abuela Silvia Pinal. Ella también agradeció la oportunidad que tuvo para despedirse (en una llamada telefónica) de la actriz y decirle cuánto la quería, por lo que se empezó a especular una posible reconciliación con toda su familia materna.

Cuando a Alejandra Guzmán, mamá de Frida, la cuestionaron sobre esa situación, respondió: “Estamos unidos. (Frida Sofía) es parte de la familia, tiene los apellidos y tiene la sangre, como no lo voy a compartir con ella, yo soy su madre. Yo perdí a mi madre y ella es sangre de la sangre. Es nuestra familia y la queremos, cómo no lo vamos a compartir. Ella se despidió, tuvo esa suerte, tuvo ese derecho”.

Sin embargo, los mensajes que Frida Sofía ha escrito en esa red social como respuesta a algunos comentarios de sus seguidores reflejan que una reconciliación por el momento no sucederá. Cuando alguien publicó: “Es tan frágil y perder a una madre duele mucho, no te permitas perder a la tuya en la distancia y la soberbia”, Frida respondió: “No se puede perder algo que nunca se tuvo”.

Otro seguidor comentó: “Frida, ve con los tuyos”, y la hija de Alejandra Guzmán contestó: “Los míos están ya en otro plano. Dios conoce mi corazón“. Incluso al post “Los abuelitos deberían ser eternos”, la influencer y empresaria escribió: “Algunos…”, lo que de inmediato hizo que muchos de sus seguidores pensaran que su respuesta era en referencia a su abuelo Enrique Guzmán.

Ante el mensaje: “Si la muerte te hace reflexionar, por favor arréglate con tu mamá..”, Frida Sofía fue muy directa en su respuesta: “… a mí todo me hace reflexionar, no sólo la muerte. La muerte es lo único que tenemos seguro todos y la vida te la dieron para que la vivas y a mí también, así que por qué no reflexionas en eso y así vives tu vida y no la mía”.

