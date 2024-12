Home Depot: Hasta 50% de descuento en artículos navideños

Estamos a unos días de Navidad y si aún no has decorado tu hogar, o te faltan todavía algunos adornos, no te preocupes, aún puedes encontrar diversos artículos para que llene de espíritu navideño tu casa, ya que Home Depot anunció grandes ofertas de temporada, de hasta 50% de descuento.

Y es que no solo tiene ofertas en artículos navideños, sino también en muebles y electrodomésticos que te sirven para recibir a tus visitas en esta temporada o bien para preparar algunos postres y comidas.

Así que puedes conseguir desde luces, adornos y hasta árboles de Navidad, sí árboles, Home Depot todavía tiene en existencia, para que puedas decorar tu casa. Algunos productos navideños tienen hasta 50% de descuento, otros, como dispositivos inteligentes cuestan desde $7 dólares.

Artículos navideños con hasta 50% en Home Depot

A continuación te presentamos las grandes ofertas que tiene Home Depot en su venta de liquidación en artículos navideños

Las decoraciones navideñas las puedes encontrar desde los $9 dólares,, hay luces, animatronics, árboles de Navidad, inflables y más productos.

Luces LED

La cascada de luces LED, de color blanco, excelentes para el exterior de la casa, la puedes comprar por solo $9 dólares.

Árboles de Navidad

Los árboles artificiales de Navidad están a la venta desde los $25 dólares, los tamaños van de las 24 pulgadas hasta más de 8 pies de altura.

Luces LED en forma de bastón de caramelo

Pero si quieres sorprender a tus invitados y a tus vecinos, están a la venta unas luces LED en forma de bastón de caramelo (serie de 8 piezas) por $13 dólares.

Corona navideña

Si prefieres algo más clásico está una corona navideña de 30 pulgadas, con luces LED que puedes comprar por menos de $28 dólares.

Guirnalda navideña

Siguiendo con la decoración externa, una guirnalda artificial navideña Berry Bliss cuenta con luces LED de color blanco cálido, la puedes comprar por $50 dólares, tiene un descuento de 50%.

Muñeco de nieve de luces LED

Para el exterior no hay nada mejor que un muñeco de nieve, como Frosty, de la película “Christmas with the Kranks”. Tiene luces LED, mide 8 pies de altura, puedes colocarlo en el exterior o en el interior de la casa, si el espacio lo permite. Tiene un descuento de 50%, y cuesta solo $99 dólares.

Puedes ver aquí la ofertas navideñas de Home Depot.

Lista de artículos en liquidación en Home Depot

Venta de dispositivos inteligentes: ofertas desde $7

Venta de electrodomésticos: hasta 40% de descuento

Venta de colchones: ofertas desde $91

Timbre a batería Ring Plus: antes $149, ahora $99

Aspiradora inalámbrica Shark Navigator Deluxe: antes $189, ahora $149

Mesa con fogón a gas Crossridge de Hampton Bay: antes $219, ahora $179

