Leonardo Campana explica sus razones por las que abandonó el Inter de Miami de Lionel Messi

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana dejó el Inter Miami para firmar por el New England Revolution, un traspaso que calificó en una entrevista con EFE como “la decisión correcta” para continuar su carrera en busca de mayor continuidad y más minutos de juego que le hagan ser protagonista y consolidar su sitio en la selección de Ecuador.

A Campana, de 24 años, le llegaron entre cuatro y cinco equipos de la MLS interesados en incorporarlo a sus filas, y escogió la propuesta de los ‘Revs’ con el objetivo de ser el gran referente en su ataque, algo que se le había resistido en ‘Las Garzas’ de Miami, al tener como compañeros a algunos de los mejores futbolistas del mundo, como el uruguayo Luis Suárez.

En la última temporada, la tercera con el equipo que preside David Beckham, Campana anotó diez goles en 37 partidos, donde en la mayoría partió de suplente.

“Sé que no he tenido muchas opciones porque tengo a Luis, que para mí ha sido el mejor delantero de los últimos diez años. No es una cuestión de nivel mío, sino que obviamente Luis siempre ha sido un goleador en los equipos que ha estado y ahora renovó“, comentó Campana por videoconferencia.

“Con Luis he aprendido muchísimo y me ha ayudado a crecer mucho como persona y como profesional”, destacó.

Tres años “increíbles” en Miami

Sin embargo, Campana no quiere conformarse con eso y a su nuevo equipo llegará para liderar la línea ofensiva. “Soy una persona que sabe que, teniendo los minutos que que me merezco tener y que debería tener sea el equipo donde esté, no tengo dudas que esa cifra (de goles) va a aumentar y triplicarse si Dios quiere”, indicó el jugador.

“Lo que necesito es tener minutos para alcanzar una cifra alta, que es lo que lo que siempre he soñado”, reiteró.

Campana admitió que sus tres años en el Inter Miami han sido “increíbles”, pues se siente “bendecido” de haber podido compartir vestuario con Lionel Messi, al que definió como el mejor de todos los tiempos, además de con Gonzalo Higuaín, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otras leyendas del fútbol mundial.

“Ha sido un sueño, he aprendido muchísimo estos años, desde el primer año que llegué”, señaló el atacante ecuatoriano. “Cualquier jugador quisiera estar hoy en el Inter Miami pero a mí me toca poner eso a un lado y enfocarme en mí. Obviamente es duro, pero siento estoy tomando la decisión correcta para tener los minutos que quiero”, apuntó.

Aconsejado por Beccacece

En la decisión de Campana también ha influido el nuevo seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, que lo ha vuelto a citar con regularidad para formar parte de la Tri.

“La decisión también pasa por estar más cerca de la selección y, obviamente, ser protagonista. He hablado con el técnico y me pide jugar. Haciendo las cosas bien, sé que voy a tener un espacio dentro de la selección”, anticipó el jugador, que entre “ceja y ceja” se ha puesto el objetivo de estar en el Mundial de 2026, tras haberse perdido el de Qatar 2022.

“No quiero ir a a pasear o simplemente estar en la banca, sino que quiero ir a competir por un puesto, a jugar un Mundial, que la verdad es una deuda que tengo pendiente con conmigo mismo“, admitió.

Regreso a Europa en el horizonte

La mirada de Leo Campana está puesta en el horizonte en un eventual retorno a Europa, a donde salió inicialmente traspasado desde el Barcelona ecuatoriano para recalar en el Wolverhampton inglés, quien lo cedió posteriormente al Famalicao portugués, al Grasshoppers suizo y finalmente al Inter Miami.

Al ecuatoriano se le presentaron recientemente opciones para regresar a Europa, pero su prioridad son “las tres ligas ‘top’: España, Inglaterra o Italia“.

“Primero necesito tener una temporada regular de titular y tener los minutos que necesito. Es la única forma de demostrar de qué estoy hecho y de que vengan los goles”, concluyó Campana.

