Santiago Giménez le desea lo mejor al “Chucky” Lozano en emotiva carta

En las horas previas al duelo entre el PSV Eindhoven vs. Feyenoord en la jornada 17 de la Eredivisie en donde Hirving Lozano y Santiago Giménez se verán las caras y que marcará el adiós de esta liga del “Chucky”, su compatriota conocido como el “Bebote” le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Lozano firmó con el San Diego FC como jugador franquicia y esto determinará que este domingo ambos jugadores se enfrenten con sus respectivos equipos en busca del liderato del fútbol de los Países Bajos en donde los llamados granjeros encabezan la clasificación con 42 puntos por 35 del Feyenoord, lo que le da mayor realce a la visita del equipo donde juega el “Chaquito” al Phillips Stadium.

Hirving Lozano en uno de sus momentos de gloria con el PSV Eindhoven, cuya carrera en la Eredivisie terminará este domingo. Crédito: Peter Dejong | AP

Lo cierto es que en la cancha habrá sentimientos encontrados por la última jornada en el historial de Lozano en la Eredivisie y por esa razón Giménez no dejó pasar la oportunidad para dedicarle un emotivo mensaje al delantero titular en el mundial de Rusia 2018 donde puso a todos a soñar con el gol de la victoria sobre Alemania 1-0.

En dicha misiva Santiago expuso que: “Felicidades, espero que te vaya bien en el futuro también, pero el domingo tranquilo, nos tocará vernos en persona, que gane el mejor, te deseo lo mejor, hermano”, mencionó Giménez.

Sin duda el duelo marcará un antes y un después de dos jugadores que han puesto todo lo de su capacidad para destacar en una competencia complicada y en donde en cada juego han dejado constancia de su calidad como futbolistas.

Ahora Lozano emprenderá el viaje a una Liga en crecimiento dejando atrás una trayectoria con 123 partidos, donde anotó 51 goles y colaboró con 28 asistencias en dos periodos con el cuadro de Países Bajos.

El adiós del Chucky

Sobre su adiós, Hirving Lozano dijo lo siguiente: “”Me llevo muchos momentos y recuerdos bonitos. Realmente no hay nada que no me pueda perder. Ni siquiera el clima, eso también me gustó. Fue agradable experimentar las diferentes estaciones, lo llevo todo conmigo”.

Santiago Giménez se verá las caras este domingo con su compatriota Hirving Lozano, en el adiós de este último. Crédito: Patrick Post | AP

Añadió que su familia y él han sido “muy felices en el PSV”, club con el que ganó dos títulos de liga y con el que brilló especialmente antes de irse al Napoli. “En ambos períodos lo disfruté. Lo llevo conmigo en el corazón. Recibimos mucho amor de la gente aquí, ciertamente lo disfrutamos”, concluyó Lozano.

Seguir leyendo:

-¿Cuántos partidos le quedan a Hirving Lozano con el PSV?

-Santiago Giménez tras su ‘hat-trick’: “Aún estoy en proceso de recuperación”

-Santiago Giménez sigue en plan grande con un “hat trick” en 17 minutos