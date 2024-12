Sobrevivientes de cáncer participarán en el Desfile de las Rosas

A los 38 años, Juliette Landgrave, quien vive en el condado de Orange, se enfrentó a un diagnóstico inesperado de cáncer de mama triple negativo, una forma agresiva de cáncer que afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes y latinas.

“El mundo se me vino encima cuando descubrí una masa en mi pecho y me diagnosticaron un tumor grande por detrás del pecho como del tamaño de una naranja. La vida saludable que llevaba se me acabó. No tuve tiempo de procesar el diagnóstico, porque lo peor que puedes hacer cuando te dicen que tienes cáncer, es esperar”, dice Juliette.

Aunque el pronóstico era desalentador, decidió enfrentar la enfermedad con valentía, sometiéndose a tratamientos intensivos, incluidos 16 rondas de quimioterapia, cirugía, 25 terapias de radiación e inmunoterapia en el Hospital City of Hope.

“Subí 45 libras con todos los tratamientos, pero siempre me visualicé, matando al cáncer”.

Casi lista la carroza de City of Hope para el Desfile de las Rosas.

Y lo logró, cuando los médicos le dijeron que ya no presentaba cáncer, pero volver a sentirse ella misma, le ha llevado mucho tiempo.

“Apenas ahora puedo moverme, hacer lo que antes hacía”, dice.

Hoy en día – dice – que aún sigue procesando todo lo vivido.

“Gracias a Dios, mi historia tiene un final feliz. Ahora quiero ayudar a los hispanos para que no nos encuentren el cáncer cuando ya sea muy tarde. El tipo de cáncer que yo sufrí, afecta a las personas mayores de 49 años, yo tenía 38, y a esa edad, todavía uno no se puede hacer mamografías. Además no había antecedentes en mi familia de cáncer de seno. Si no me hubiera detectado esa masa en el seno, quizá hubiera seguido dos o tres años con cáncer, y yo sin saber”.

Además – comenta – que hay muchos malos entendidos y confusión sobre el cáncer, y quiere enseñar a los latinos a convertirse en sus propios defensores en el sistema de salud, y a que se sientan cómodos, yendo a revisarse con un doctor.

“Yo tuve que abogar por mi misma, porque el doctor que inicialmente encontré me quería extirpar todo el pecho (mastectomía), y yo solo quería que me removieran la parte con el cáncer (lumpectomía), porque además yo no tengo los genes del cáncer. Fue hasta que fui a City of Hope cuando encontré médicos que me entendieron, me trataron como ser humano; y gracias a ellos, todavía podré vivir muchos años más”.

Juliette Landgrave, sobreviviente de cáncer, participa en el Desfile de las Rosas.

Recuperada del cáncer que trastocó su vida, Juliette está lista para participar junto con otros sobrevivientes de diferentes tipos de cáncer en la carroza del City of Hope que será parte del Desfile de las Rosas, el cual se celebrará el miércoles 1 de enero de 2025 en Pasadena, California.

“Estoy muy contenta de que me den este honor. Más ahora que ya me salió el pelo después de haber estado pelona. Voy a representar a muchas mujeres guerreras, sobrevivientes de cáncer. Estaremos ocho personas en la carroza de City of Hope”, dice feliz.

El centro integral de cáncer City of Hope que es una de las organizaciones más grandes y avanzadas de investigación y tratamiento del cáncer en Estados Unidos, participará en el Desfile de las Rosas 2025 con su carroza número 51 titulada “Un Bello Día para la Esperanza”.

Juliette Landgrave, antes del cáncer.

Sobre la carroza, viajarán sobrevivientes de cáncer y diabetes, junto con doctores de City of Hope, provenientes de su centro en Los Ángeles y sus ubicaciones en el condado de Orange, California; Atlanta; Chicago; y Phoenix.

Entre los participantes se encuentran los pacientes latinos Juliette Landgrave de Orange y José Santos de Chicago, quienes se unirán a los ocho pacientes de la organización, quienes superaron varios obstáculos para sobrevivir el cáncer.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, los latinos experimentan una incidencia dos veces mayor de cáncer de hígado y estómago, casi un 40% más de prevalencia de cáncer de cuello uterino; y se observan peores resultados para otros tipos de cáncer debido a los diagnósticos tardíos y al acceso limitado a la atención médica.

La carroza de City of Hope para el Desfile de las Rosas del 2025.

Sobre la carroza de City of Hope

Tendrá una altura de 20 pies y más de 50,000 flores así como dos majestuosos pavos reales y la escultura Espíritu de la Vida mientras dos adultos levantan a un niño.

El diseño de la carroza, construido por Phoenix Decorating Company, destaca las palabras clave de la misión de City of Hope: esperanza, compasión, descubrimiento, innovación e inclusión.

City of Hope, fundada en 1913, se ha convertido en una de las organizaciones más grandes para la investigación y el tratamiento del cáncer en Estados Unidos y en uno de los principales centros de investigación de la diabetes y de otras enfermedades graves.

Como entidad independiente designada por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) como centro oncológico integral, City of Hope ofrece un modelo de integración único a los pacientes, que abarca el cuidado del cáncer, la investigación, el desarrollo, la academi, la capacitación, y las iniciativas de innovación.