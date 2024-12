Wendy Guevara rechaza visita a Telemundo tras polémica con Poncho Denigris

A solo unos días del polémico intercambio de palabras entre Maripily Rivera y Poncho Denigris, la influencer Wendy Guevara se solidarizó con su ex compañero de “La Casa de los Famosos” al negarse a visitar los foros de Telemundo luego de recibir una invitación por parte de la producción.

De acuerdo con la ganadora de la primera edición de “LCDLFM”, apenas estalló el conflicto recibió una llamada por parte de la cadena televisiva para acudir a uno de sus programas. Sin embargo, la mexicana optó rechazar dicha propuesta.

Wendy Guevara se pone del lado de Poncho de Nigris en su conflicto con “Hoy Día”

“Me acaban de hablar de allá para invitarme a los programas en los que estuvo Poncho, pero no, hermanas, no voy a ir a esto de Telemundo“, contó durante una transmisión en sus redes sociales. “Ando acá en León y se me hizo muy mala onda lo que le están haciendo a Poncho de Nigris”, continuó.

Y es que si bien en un inicio intentó mantenerse al margen de la polémica y no tomar partido por Poncho Denigris o Maripily Rivera, Wendy Guevara reprobó lo sucedido.

Incluso, confesó que le pareció decepcionante la actitud de los conductores de Telemundo que criticaron al regiomontano, pues intentaron “pintarlo como el villano de la historia”: “Sí lo defiendo, porque sí se pasaron los conductores. Creo que no era para tanto, para tacharlo de maltratador”, sentenció la estrella de las redes sociales.

Para finalizar, Wendy pidió poner un alto a la controversia, especialmente a los señalamientos en contra de Denigris: “Primero, él no insultó. Ya después se defendió, pero creo que los de la televisora ya se pasaron. Lo andan funando. Poncho es mi amigo personal. Ya es demasiado”, expresó.