Wendy Guevara se pone del lado de Poncho de Nigris en su conflicto con “Hoy Día”

Tras la acalorada discusión que tuvieron en “Hoy Día” Poncho de Nigris y Maripily Rivera, éste criticó la actitud de los conductores de ese programa de televisión. Ahora su amiga Wendy Guevara lo defendió, asegurando que él no es alguien que violente a las mujeres.

En un video de TikTok, la ganadora de la primera temporada de “La Casa De Los Famosos México” dijo: “Ya se me hizo mucho que le están tirando (a Poncho) las conductoras de la mañana. Juzgándolo como si lo conocieran de verdad. Pero bueno, lo que sabemos en que en “La Casa” de allá pues sí les gusta mucho la pelea, y va a haber mucha controversia, y lo están haciendo bien, porque ahora ya se están agarrando hasta a los de la temporada de acá”.

Según Wendy, todo es un método para llamar la atención: “Le hicieron la gatada a Poncho. Ya se lo llevaron para hacer polémica, para hacer escándalo. Lo lograron. Poncho es muy inteligente, y pues no hace eso. Yo la verdad creo que lo único que puede hacer es ignorar, porque él ha construido algo bien bonito, que es la llevadera, como nosotros nos llevamos. Para que vengan a desprestigiársela y le digan que él es machista…Todo mundo ya vimos que Poncho de Nigris no es machista, que no es un hombre que violenta a la mujer, nada más que no se deja”.

Guevara comentó que por un enfrentamiento así el público se interesará aún más por “La Casa De Los Famosos All-Stars”, que Telemundo estrenará en febrero de 2025. “De ahí se van a agarrar para que toda la gente de México vaya a las plataformas y vea a través de Internet “La Casa de Los Famosos”, y está bien, pues son las tácticas que hacen las producciones”.

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera?

Hace unos días Poncho de Nigris y Maripily Rivera protagonizaron tensos momentos, cuando ésta le pidió, entre otras cosas, que no mencionara su nombre porque no la conoce. Eso dio pie a una discusión en la que la puertorriqueña se alteró mucho.

Más tarde, Poncho comentó en un video que según él, todo había sido planeado, que le apagaron el micrófono y que lo llevaron para levantarle el rating a “Hoy Día”. También criticó a los conductores: “Me trataron como un rey antes del programa y luego me voltearon la jugada. Todos hipócritas y embusteros”.

