Britney Spears se sincera sobre la tristeza que le generan las críticas

En un emotivo mensaje compartido a través de su cuenta de Instagram, Britney Spears reveló cómo las constantes críticas hacia sus publicaciones en redes sociales impactan profundamente su estado emocional.

La cantante expresó por medio de una publicación en Instagram, que, en ocasiones, experimenta una tristeza tan intensa que le resulta difícil lidiar con los comentarios negativos.

“He eliminado un video donde estaba bailando porque tantas personas dijeron cosas crueles… si supieran lo severa que es mi tristeza,” confesó Britney, acompañando su mensaje con una serie de imágenes que incluían memes, fotografías de sus recientes vacaciones y autorretratos.

Spears, de 42 años, relató que, inicialmente, casi cancela un viaje a la playa debido a su desánimo. Sin embargo, al llegar al lugar, el ambiente la ayudó a recuperar algo de paz. “El océano, el pequeño hotel que parece un apartamento, y esa mesa de desayuno dentro de la piscina… fue un alivio,” mencionó.

“Estoy cansada de que la gente diga que están preocupados. Si no te gusta cómo me muevo, ¡no me mires!”, escribió, defendiendo sus videos de baile, los cuales han sido criticados repetidamente en los últimos años.

En el pasado, figuras como Ozzy Osbourne y Abby Lee Miller han cuestionado sus movimientos de baile, comentarios que Britney no ha dudado en responder con contundencia. Pese a los desafíos, la intérprete de “Toxic” continúa utilizando sus plataformas para expresarse y conectar con sus seguidores, demostrando que su espíritu sigue siendo resiliente a pesar de las adversidades.

El mensaje de Spears es un recordatorio de que, aunque sea una estrella global, también enfrenta las luchas emocionales que todos vivimos, especialmente bajo el escrutinio constante de los medios y las redes sociales.

