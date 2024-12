Britney Spears se muda a vivir a México cansada del acoso de los paparazzi

La cantante Britney Spears, quien acaba de cumplir 43 años, sorprendió a sus seguidores con un video que compartió en sus redes sociales y que causó cierta preocupación, pues no se le oye del todo bien, pero no fue solo eso lo que inquietó a sus fans, sino que haya dado a conocer que ya no vive más en Estados Unidos.

En su material se oye a la intérprete de ‘Baby One More Time’ confesar que decidió mudarse a México cansada del acoso del que era víctima por parte de los paparazzi.

“Me mudé a México”, se le oye decir en el material que compartió y que está dando mucho de qué hablar.

En el mismo video detalló que su decisión se debe, principalmente, a la forma en la que estaría siendo tratada por los fotógrafos, al asegurar que la estarían dejando ver como una persona que no es, lo que la afectó severamente.

“Me duele la sensación de que los paparazzi hacen que mi cara parezca una máscara de Jason White, ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo los paparazzi en las fotos y la manera en que me han ilustrado en algunas de ellas”, se le oye decir en su video.

En otra parte dijo reconocer que no es perfecta, ni mucho menos, pero no le parece para nada la manera en que la quieren hacer verse.

“Sé que no soy perfecta, de ninguna manera, pero algunas de ellas son extremadamente malvadas y crueles”, dijo en relación a las fotos que le han tomado y que se riegan como pan caliente.

El video de Britney causó gran preocupación en sus seguidores, pues temen que corra algún tipo de peligro del otro lado de la frontera, aunque, hasta el momento, no ha dado mayores referencias sobre su ubicación.

“No sé si México sea el país más discreto”, “No hubiese dicho nada, es peligroso para su seguridad”, “Perdió hasta la voz”, “No creo que en México se pueda esconder mucho”, “Triste que no pueda ser feliz en su propio hogar”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

