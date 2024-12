Carolina Sandoval habla sobre el comportamiento de Nick Hernández: “Que Dios lo perdone”

Carolina Sandoval, reconocida por su autenticidad y carácter firme, ha levantado la voz tras una situación que afecta directamente a su hija Amalia Victoria.

Según la conductora de televisión, su exesposo, Nick Hernández, ha bloqueado los planes familiares que tenía previstos para las fiestas decembrinas, impidiéndole viajar a España junto a su pequeña de 8 años.

En una entrevista con People en Español la venezolana reveló todos los detalles acerca de la situación: “Esto ya se fue de todo lo que podría ser algo en paz”, expresó Sandoval, dejando claro que la relación con Hernández se ha tornado tensa desde su separación. En sus declaraciones, Carolina relató cómo la negativa de su exmarido no solo ha truncado un viaje familiar, sino también los sueños de su hija, quien anhelaba reunirse con sus primos y asistir a un espectáculo infantil en Madrid.

Con un tono cargado de resignación y esperanza, la presentadora venezolana compartió: “¡Dios lo perdone! Su hija ha llorado al saber que no podrá ver a su primito recién nacido y no puede creer que su propio padre no la deje ir a ver a Luli Pampin”.

La conductora señaló que Hernández no está dispuesto a conciliar, a pesar de haber recibido propuestas para resolver el tema de manera amistosa. Según Sandoval, esta actitud podría estar motivada por inseguridades financieras. “Esto es solo porque él no tiene cómo costear unas vacaciones como las que teníamos”, dijo la conductora de “Siéntese quien pueda”. “La niña quería ver a los Reyes Magos. Tiene tres hijos y resulta que a una sola es con quien quiere pasarla”, agregó.

Más allá de las diferencias, Carolina dejó claro que su prioridad es proteger el bienestar emocional de su hija. “Pero al final del día no importa porque Madrid siempre estará allí y él mismo se está ganando el desprecio de todos. Ojalá yo pueda seguir manteniendo el corazón de la niña puro, sin rencor”, afirmó.

La empresaria y creadora de contenido también reflexionó sobre el proceso que vive desde que decidió retomar su soltería. “Acá no había amor, sino abuso emocional”, dijo sobre su relación de casi una década. “Ahora todo fluye. Nos dejó con todos los pagos pendientes, eso no lo hace un hombre con pantalones. Yo saldré adelante con mi hija”, concluyó con determinación.

