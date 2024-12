Así es la finca donde Nacho Mendoza y Melany Mille se casaron en Miami

La tarde del jueves 19 de diciembre Nacho Mendoza y Melany Mille contrajeron matrimonio en Homestead, en la Florida, en una celebración a la que acudieron 160 invitados.

El evento se llevó a cabo en The Barn 305, uno de los lugares preferidos por los novios para contraer matrimonio en la Ciudad del Sol y la parejita no fue la excepción.

El lugar donde se casaron, que llama la atención por su construcción estilo granero, se localiza en un lote de 10 acres, por lo que los novios e invitados pueden disfrutar de cualquier cantidad de spots y escenarios para tener unas fotos más que memorables.

“The Barn 305 es un hermoso lugar para eventos al aire libre. Es un destino único para ceremonias y recepciones al aire libre con más de 10 acres de terreno lleno de cascadas, estanques, jardines, árboles gigantes, islas, puentes de madera y muchos lugares para tomar fotografías de día y de noche. Nos dedicamos a ser el mejor lugar del sur de Florida”, se lee en la descripción del lugar.

Aunque su boda no llegó ni a los 200 invitados, The Barn 305 cuenta con una capacidad para albergar eventos con más de 400 asistentes y con unos 200,000 pies cuadrados de estacionamiento dentro de la propiedad, por lo que es capaz de albergar una gran cantidad de eventos sin mayores complicaciones.

“Cuando mi organizadora me envió las imágenes del lugar hace un año atrás, que fue cuando empezamos los preparativos, me encantó ese lugar. Combina ese tema campestre con todos los animalitos que hay ahí, caballos, etc. El sitio es hermosísimo, no fue nada de lujo, fue algo como lo que estamos acostumbrados, iba muy bien con los gustos de Miguel”, contó Melany sobre cómo eligieron el venue de su boda durante la entrevista que otorgaron a la revista People en Español.

Contrario a otros lugares de eventos, que solo funcionan a la perfección parte del año, este lugar ofrece la posibilidad de hacer toda la celebración al interior, pero también al exterior.

Además de especializarse en bodas, este granero también suele albergar fiestas de Quinceañera, photoshoots, eventos corporativos, fiestas de cumpleaños, entre otros tantos más.

