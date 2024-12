Nacho Mendoza se casa con Melany Mille en Miami y Chyno estuvo como invitado

El jueves 19 de diciembre fue de fiesta en la ciudad de Miami, luego de que Nacho Mendoza y Melany Mille se casaran por la vía civil tras cinco años de relación, dos de compromiso y dos hijas en común.

La ceremonia se llevó a cabo en la finca The Barn 305 en Homestead, al sur de Miami, hasta donde se dieron cita todos los hijos del cantante, sus familiares y amigos más cercanos, entre los que estuvo Chyno Miranda, con quien formó parte del duo Chyno y Nacho.

Los detalles de la celebración se mantuvieron en secreto hasta el último momento, siendo hasta la tarde del jueves que comenzaron a surgir los primeros detalles, pues Nacho y Melany le dieron la exclusiva a la revista People en Español.

En una conversación que tuvieron con la citada publicación, la parejita destacó que decidieron tomarse con mucha calma la idea del matrimonio, siendo esa la razón principal por la que tardaron tanto en tomar la iniciativa y dar el siguiente paso.

“A pesar de tener la disposición y ganas, no tenía prisa de que la boda sucediera y sé que es porque teníamos que vivir lo que hemos vivido. Nos sentimos más preparados, maduros y conscientes del compromiso que vamos a tomar cada uno”, reconoció el intérprete en la conversación que tuvo con People.

Más allá de la gran fama con la que cuenta, el intérprete no quiso convertir su celebración en una pasarela de celebridades, por lo que se decantaron por algo más íntimo y donde estuvieran la gente que realmente es importante en sus vidas.

“Muchas personas van a decir: ‘Nacho no me invitó, Melany no me invitó’, pero no se trató de una fiesta de farándula, se trató de una fiesta real en donde se celebró el amor”, aseguró Nacho.

El evento contó con160 invitados, una cifra bastante buena si la comparamos con una boda típica, pero que se queda corta si consideramos las bodas multitudinarias a las que están acostumbradas las celebridades y que no bajan de los 400 invitados.

Además de contar con esa peculiaridad, la celebración también lo hizo porque Nacho estuvo a cargo de la elección de toda la música y porque ambos bailaron en compañía de sus madres, debido a que los papás de ambos ya fallecieron. Muchas felicidades a los recién casados.

Sigue leyendo:

Nacho Mendoza incluye pingüinos en la decoración de su casa por Navidad

Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer año de casados

¡Así fue la íntima y emotiva boda de Daniela Luján y Mario Monroy!

Daniella Navarro se casó con Jorge Campillo