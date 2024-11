Daniella Navarro se casó con Jorge Campillo

El amor entre Daniella Navarro y Jorge Campillo ha alcanzado un nuevo nivel, pues la actriz venezolana y el piloto colombiano finalmente se han convertido en esposos.

La ceremonia civil se celebró en Miami, en un ambiente íntimo y reservado que solo contó con la presencia de los seres más cercanos de la pareja. Daniella, quien participó en el popular reality show “La Casa de los Famosos”, compartió su emoción y amor en redes sociales, donde publicó algunos mensajes dedicados a su ahora esposo.

“Es hoy, aún no lo puedo creer”, expresó Daniella a primera hora del día en sus historias de Instagram. Con evidente emoción, añadió: “Hoy el hombre que durante casi 11 años llamé esposo se convertirá en mi esposo”, dejando claro lo profundo de su amor por Campillo. A sus 40 años, la actriz mostró lo sensible que se sentía ante este gran paso en su vida, y no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores. Entre las personas presentes en la ceremonia, se encontraba su madre, la madre de Jorge y Uguiella, la hija de Daniella, fruto de su anterior relación.

Tras el esperado “sí, acepto”, Daniella publicó una foto junto a su esposo, acompañada de su familia, y escribió con alegría: “Sí, mil veces sí. Esposos oficialmente”. Esta ceremonia representa para la actriz el inicio de una nueva etapa junto a Campillo, quien es el presidente de Searca, una empresa de vuelos privados en Colombia.

La pareja no solo celebrará este compromiso en Miami; Daniella ha anunciado que se llevará a cabo una ceremonia religiosa en Medellín el próximo 14 de diciembre, un mes después de su unión civil. Este evento se ha planeado en honor a la madre de Jorge, quien es profundamente religiosa y muy cercana a la pareja. Según contó la actriz en entrevistas anteriores con People en Español, su suegra de 90 años había expresado su deseo de que se casaran en la iglesia, pues consideraba importante formalizar la unión ante los ojos de Dios.

Después de la boda religiosa, los recién casados tienen la intención de fijar su residencia en Miami. Daniella ha compartido que su relación con Jorge está llena de amor y alegría, y que ambos disfrutan de una vida de pareja sencilla y normal, en la que no faltan las risas y los buenos momentos. “Somos dos adultos viviendo el amor con madurez y disfrutando cada día juntos”, comentó Daniella en una entrevista reciente.

Para la actriz, esta nueva etapa representa la oportunidad de vivir ese amor que había soñado desde su juventud. “Siempre se lo pedí a Papá Dios: ‘Papá Dios dame la sensación de sentir mariposas’. Me está regalando en mi adultez lo que le pedí en mi juventud”, expresó emocionada, dejando ver lo feliz que se siente junto a Campillo.

