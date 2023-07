Daniella Navarro acusa a Niurka Marcos de mitómana y asegura que no la ha superado

Daniella Navarro dio mucho de qué hablar con la entrevista que le hicieron en el programa ‘En Casa Con Telemundo’ en el que reveló los motivos por los que terminó su relación con Nacho Casano, pero también se tomó su tiempo para responder a los ataques de Niurka Marcos, con quien tuvo un pleito cuando ambas participaron en ‘La Casa de los Famosos’.

“Alguien le pregunta en Instagram que si ella trabajaría conmigo y yo pensé que ya me había superado, porque el problema es que no me ha superado la señora”, fue la reacción de la actriz venezolana a la respuesta que dio la vedette a uno de sus seguidores, en la que, entre otras cosas, dijo que sí haría un proyecto con ella para enterrarle un tacón en la cara.

“Seguramente me va a dar una paliza, de eso no tengo la menor duda, que me va a agarrar y me va a poner como barajita, por lo menos que nos pague”, continuó Daniella, ironizando con el hecho de que Niurka la acusa de cobrar por cualquier cosa que hace.

“Tienes que tener talento y disciplina, la señora ya su belleza se le fue y el único talento que tiene son las caderas y está refugiada al lado del productor que es el padre de su hijo (Juan Osorio) y hasta de él ha hablado mal. Entonces, ella tiene que entender que ya va de salida”, declaró al intentar explicar la razón por la que le tiene coraje.

“Entonces a ella no le queda de otra que hablar e inventar porque lo que dice es mentira. A mí lo que me sorprende y lo digo, tiene un problema serio, tiene una enfermedad que es la mitomanía… ella ha dicho que a mí Telemundo me ha pagado, que a mí Telemundo me prometió, que a mí me pagaron para cubrir a Nacho o Nacho whatever, eso ya es una enfermedad”, finalizó.

